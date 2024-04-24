示威衝擊校園安全 美大學態度轉硬

今年美國大學畢業季碰上挺巴勒斯坦學生抗議潮，瀰漫緊張和火藥味，猶太裔和穆斯林學生尤其身陷風波。哈佛、南加大、密西根大學等校近來紛紛出手管控，哥倫比亞大學上周更報警逮捕逾百名抗議學生，似顯示多校調整數個月來基於言論自由的容忍態度，為校園安全畫紅線。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月突襲以色列，以軍對加薩採殲滅式報復作戰，激起全球挺巴浪潮，美歐各大城市與校園爆發抗議，指控以軍殘殺加薩平民，更抗議美國總統拜登全力挺以。大學生的示威潮最為積極，美國多校苦於平衡言論自由和校安。

美聯社報導，全美校園抗議大多和平舉行，但有些轉向暴力，部分猶太裔學生也擔心對以色列的批判轉為反猶太主義。芝加哥大學三月報告顯示，約兩成美國大學生及過半猶太裔或穆斯林學生因為在以巴衝突的立場，在校內感覺不安全。

近來各校應對手段日益強硬。根據哥大主管先前赴美國國會作證的內容，哥大在二月對未經批准的校內示威重訂對策，實施分級校規處罰：參加未批准活動的學生，先發警告信，再則停課，嚴重者可退學。

南加大校方也以安全為由，取消南亞裔穆斯林學生塔巴蘇姆預定五月在畢業典禮上的致辭。在阿拉伯裔選民集中的搖擺州密西根，密西根大學不願忍受校內挺巴抗議屢屢攪亂重要學校活動，宣布草擬新規、畫出紅線，可能將破壞秩序的學生停學或退學。

哈佛大學從這個春季學期開始，推行將抗議活動限制在戶外準則；華府美國大學則在一月禁止室內抗議。紐約大學、布朗大學、麻省理工學院也先後制定新規，調整言論自由與校園秩序界線。

田納西州范德比大學校長室三月遭廿多名反以示威者擅闖，已有三人被退學。其中一名被退學的十九歲大一學生佩托次正尋求救濟，他批評打壓校園言論自由，「也關乎校園成為警察國家」。

但哥大校長沙菲克廿二日指出，不應容許單一群體企圖搗亂畢業典禮等重要場合來宣揚自身觀點；美國猶太組織「反誹謗聯盟」本月稍早也向各校校長公開致函，呼籲堅決行動以保障畢業典禮順利安全。