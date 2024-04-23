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外交家雜誌：美眾院中國委員會換主席 恐削弱抗中力

中央社／ 台北23日電

反中旗幟鮮明的美國眾議員蓋拉格近日辭去議員職務，也將卸任美眾院「中國問題特別委員會」主席。媒體分析，繼任主席穆勒納爾一貫力挺美國前總統川普的對中政策，恐削弱美國國會反中勢力。

外交家雜誌（The Diplomat）報導，蓋拉格（MikeGallagher）4月20日請辭卸任，為美國眾院「中國問題特別委員會」未來投下不確定性，該委員會今年底任期截止，目前民主、共和兩黨內對於是否重新授權該委員會，都出現分歧意見。

美眾院「中國問題特別委員會」是在共和黨籍的前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）時期成立，當時正值美中對峙高峰，佔微弱多數的共和黨說服民主黨溫和派，成立一個對中國態度強勢的委員會，但當時仍有約1/3民主黨議員反對成立該小組。

在蓋拉格領導下，「中國問題特別委員會」成為美國國會內的反中急先鋒，包括舉辦多場聽證會，揭露來自中國的經濟、國安挑戰，蓋拉格不僅多次公開批評中國政府，也審查與中國交往的美國企業，他並積極推動各種制衡中國的立法，近期最成功的是通過「抖音TikTok禁令」。

報導認為，繼任「中國問題特別委員會」主席的共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）雖也是對中鷹派人物，但基於3個理由，其戰力恐將遠不及蓋拉格。

首先，蓋拉格身兼美眾院情報常設特別委員會與軍事委員會成員，積極透過國防授權法案（NDAA）協助台灣防禦，穆勒納爾雖然是眾院撥款委員會成員，但目前較少看到他展現在安全立法方面的推動能力。

其次，「中國問題特別委員會」授權任期到今年底截止，穆勒納爾能否領導委員會繼續取得授權，投下變數，目前共和黨內對於如何對抗北京意見分歧，包括是否要取消對中國的「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）等。

最後，聲勢看漲的美國前總統川普（DonaldTrump）若11月再度當選總統，可能會軟化共和黨內對抗中國的態度。雖然穆勒納爾近期表示，不認同川普反對禁止抖音的主張，但穆勒納爾長期一直支持川普的對中政策，若川普真的重新入主白宮，穆勒納爾不太可能公開挑戰川普的對中政策。

川普 美國眾院 蓋拉格

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