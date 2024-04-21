遊說不力挨鍘？傳TikTok打算解除總法律顧問職務
彭博資訊報導，美國聯邦眾議院20日以360票對58票通過要求TikTok（抖音海外版）脫離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運。現在不止一名知情人士透露，TikTok打算解除負責和美國政府協商的總法律顧問安德森（Erich Andersen）的職務。
安德森是字節跳動兼TikTok美國總法律顧問，負責遊說美國政府讓TikTok在美國營運，極力保證已經採取足夠措施，防止中國使用美國使用者數據，抑或是影響社群推播內容。
然而，TikTok的努力並未贏得美國跨部會安全審查小組的支持，也沒能說服國會放棄強制剝離的禁令。
但TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）回應消息「百分之百錯誤」。
安德森於2020年從微軟跳槽TikTok前擔任微軟副總裁兼首席知識產權顧問。
眾院通過新案後大幅加快落實TikTok剝離字節跳動的腳步。部分美國媒體報導，參議院預計下周表決此案，也有媒體說參院計畫下周二研議此案。美國總統拜登先前已說，若國會同意，他會簽署此案，1年內讓TikTok出售。
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