美眾院通過援以、烏、台法案 總價值逾3兆元

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

共和黨控制的美國聯邦眾議院今天通過總價值950億美元（約新台幣3.09兆元）的立法計畫，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，眾院今天以360票對58票通過今天表決的第1項法案，即「21世紀透過實力達成和平法案」（21st Century Peace throughStrength Act），法案內容包括對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。TikTok在美國擁有約1.7億用戶。

接著，眾院以385票對34票的投票結果，通過81億美元的「印太安全補充法案」（Indo-Pacific SecuritySupplemental bill），其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金、用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元，以及用於抗衡中國的81億美元。

「烏克蘭安全補充撥款法案」（Ukraine SecuritySupplemental Appropriations Act）則以311票對112票過關，該法案將提供610億美元以協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。

最後，眾院以366票對58票通過「以色列安全補充法案」（Israel Security Supplemental bill），以向以色列提供264億美元援助。

上述4個法案獲眾院通過後將合併為1項修正案，並提交給參議院。

路透社報導，自民主黨主導的聯邦參議院通過類似措施以來，已過了2個多月。從民主黨籍總統拜登到聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等領導人，一直在敦促陷入困境的共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）將其提交投票。

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）先前已承諾，一旦眾議院通過上述措施，民主黨占多數的參議院將迅速行動。部分強硬派共和黨籍極右翼議員則警告，他們可能會因強生推動這些法案而罷免他。

共和黨 烏克蘭 美國

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