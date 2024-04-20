美眾院20日表決援以烏台法案 牽動TikTok命運

美國聯邦眾議院準備在20日進行攸關烏克蘭、以色列和台灣等重大對外援助計畫的表決，同時也牽動短影音平台TikTok在美國的命運。

法新社報導，一連串關於950億美元對外援助和武器法案的表決預定下午1時（台灣時間21日凌晨1時）展開，陷入困境的共和黨籍眾議院議長強生（MikeJohnson）將需要民主黨的支持才能讓法案過關。

這些法案是經過數月激烈談判、美國盟邦施壓以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再請求援助所促成。

美國總統拜登和自家民主黨國會議員數月來為烏克蘭推動新的重大軍援計畫。但共和黨人在黨內總統參選人川普影響下，愈來愈不願意為烏克蘭與俄羅斯曠日持久的戰爭提供烏方資金。

強生在猶豫數月後終於支持約600億美元的援烏計畫，其中包括經援和武器。他說：「坦白說，我寧願送烏克蘭子彈，也不願送美國子弟。」

法案也允許拜登政府沒收和出售俄羅斯資產，以向烏克蘭提供經費以助重建，此舉獲得其他七大工業國集團（G7）國家支持。

一筆總計130億美元的軍事援助則是分配給以色列，以色列正在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰。這筆錢主要將用於加強以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統。

法案文本顯示，超過90億美元將專門用於因應「加薩以及世界各地其他弱勢群體對人道主義援助的迫切需求」。

此外在拜登要求下，約80億美元將用於抗衡中國，藉由投資潛艦基礎設施以及在開發中國家推動建設計畫，與北京競逐。

有數十億美元將用於對台灣的武器援助。

還有一項條款將迫使TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。TikTok在美國擁有約1.7億用戶。

路透社提到，這次攸關TikTok的法案與眾議院上月通過版本不同的是，將對字節跳動限期1年自TikTok撤資；上個月的法案則是限期6個月。

TikTok深受年輕人歡迎，西方官員曾對此示警，聲稱TikTok屈從於北京淪為宣傳管道，但業者否認這些指控。

白宮今天在聲明中表示「強力支持」這次的立法。

聲明說「全世界都在關注國會的行動」，還說一旦國會兩院通過法案，拜登將立即簽署。

這一切可能會在短短幾天內完成，因為聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）已承諾，一旦眾議院通過這些措施，民主黨占多數的參議院將迅速行動。

外界認盟邦將樂見美國眾議院通過這些法案，但強生卻可能因此下台。一些共和黨籍極右翼議員已警告，他們可能會因強生推動這些法案而罷免他。

共和黨眾議員泰勒葛林（Marjorie Taylor Greene）說：「我們的共和黨籍議長簡直就是受民主黨擺布，提供他們想要的一切。」