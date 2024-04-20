川普封口費案在紐約受審 1名男子法院外引火自焚
紐約警方指出，前美國總統川普在曼哈頓（Manhattan）受審之際，1名男子今天在法院外引火自焚。
根據法新社，電視媒體記者報導，當審理川普掩蓋封口費案的12名陪審員和6名候補陪審員的完整陪審團被選出後，1名男子在法院外引火自焚，警員急忙滅火。
紐約市警察局（New York Police Department）發言人說：「1名男子在最高法院外引火自焚。我們仍在現場蒐集證據。」
消防局未回應置評要求，但媒體報導這名男子被送往醫院治療。
這起事件發生在法院對面的公園裡，法院外聚集支持和反對川普的民眾，以及媒體記者。
紐約市警察局先前承諾部署大量警力以確保審理過程安全進行，不過警方高層認為這是一項重大挑戰。
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