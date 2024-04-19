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甘迺迪家族15人表態支持拜登 不挺自家人選總統

中央社／ 費城18日綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）今天在費城舉行選舉造勢活動，獲得傳奇政治世家甘迺迪家族（Kennedy family）15名成員公開支持。

法新社報導，15名甘迺迪家族成員支持拜登在11月總統大選力抗前總統川普（Donald Trump）。81歲的拜登對此表示，他能擁有甘迺迪家族的支持，實在是莫大殊榮。

甘迺迪家族中的小羅勃．甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）目前以獨立參選人身分角逐美國總統大選，恐對拜登選情構成威脅。

小羅勃．甘迺迪是一名環保律師、陰謀論者及疫苗懷疑論者，其部分民調表現不俗，支持度達兩位數，他恐使11月總統大選選情對川普有利。因此，甘迺迪家族此刻為拜登背書顯得格外關鍵。

他的父親羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Sr.）是美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的胞弟，並在兄長執政時擔任司法部長。甘迺迪遇刺身亡後，羅勃．甘迺迪自己也在1968年競逐總統大位時遭到射殺。

拜登近日在關鍵搖擺州賓州展開為期3天的巡迴造勢，小羅勃．甘迺迪的胞妹凱莉．甘迺迪（KerryKennedy）今天在費城造勢活動上介紹拜登出場，成為拜登此行最大亮點。

凱莉．甘迺迪說：「羅絲（Rose）和喬．甘迺迪（Joe Kennedy）的孫子幾乎每個人都支持拜登。沒錯，甘迺迪家族支持拜登選總統。」她意指甘迺迪家族的大家長，也就是她已故的祖父母。

凱莉．甘迺迪並未提及小羅勃．甘迺迪的名字，但一再暗示如果民眾把票投給自己的兄長，恐對拜登選情不利。她強調：「只有兩名候選人有機會勝選，那就是拜登和川普。」

她還說：「我們所有人都得在這場選戰中團結起來。這場選戰不僅應該促使民主黨人同心協力，也應凝聚所有美國人，包括共和黨人及獨立選民。」

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