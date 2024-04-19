共和黨內喊罷 強生恐丟議長

華盛頓郵報十七日報導，美國聯邦眾議院議長強生不理會共和黨內反對勢力，準備周末就援外等法案進行投票。共和黨團為之動盪不安，另促使兩位同黨的共和黨籍眾議員準備推動提案，罷免其議長職位。

強生本周原打算提出分成四部分的配套法案，但現在打算推動分成五個部分的法案，分別是援烏、援以、援台灣等印太盟友法案，還有共和黨外交政策優先事項清單，第五部分則是單獨的法案，迎合共和黨內強化美國南部邊界安全的諸般要求。

這種推案新手法有其風險，可能使強生喪失議長寶座。他就任議長才六個月，目前同黨眾議員葛林矢言，若強生在院會提出許多極右派共和黨人反對的援烏法案，將提案罷免他。

強生十七日一早發簡訊給共和黨同僚，表示本周收到反饋並進行討論，法案有些重大變更。他打算十七日先提援烏、援以和援印太盟友法案文本，同日再提共和黨外交政策優先要務清單及美墨邊界政策。

軍援以烏台的部分，大致與聯邦參議院通過的九五○億美元補充法案相同。但將部分援助轉化為貸款，即改變原本直接送錢援助烏克蘭的方式，以藉此討好共和黨部分眾議員。另納入九十多億美元人道濟助加薩走廊、約旦河西岸、烏克蘭等亟需金援的地方，以符合民主黨要求。

這皆出於共和黨在眾院僅擁有兩票的最微弱多數，代表若民主黨不想幫強生保住議長寶座，只要三位共和黨眾議員站在民主黨這邊，而且民主黨不跑票，就能奪走強生的議事槌。而且共和黨籍眾議員蓋拉格的辭職十九日生效，使共和黨雪上加霜，只多一票。但蓋拉格可望等援外法案通過後才離職，其辦公室十七日指稱，其離職日期仍有彈性，他支持預定廿日表決的援外配套案。