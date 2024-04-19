美援以烏台法案 眾院周末表決

共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生十七日宣布，眾院將於美東時間廿日晚間，表決對以色列、烏克蘭與台灣等印太盟邦的援外法案，包括卡關已久的約六一○億美元對烏援助，以及對以和對台的二六○億美元和八十億美元撥款。這將是第四度表決。

前述援以的二六○億美元，包括提供加薩走廊等衝突地區平民的人道救助。

當強生被華盛頓郵報問道，為何選擇此時試圖通過前述法案時說，其哲學是做正確的事，接著讓一切順其自然。他還說，若擔憂因此遭罷黜，將永遠無法做好本分，他也「可以做出自私決定」，但現在正值關鍵時刻。

民主黨籍眾院少數黨（民主黨）領袖傑福瑞斯呼籲將援外計畫提交全院表決，但他並未承諾支持，僅稱將評估包括修正案在內的流程和最終結果，接著針對如何推進做出決定。他表示，眾院採取果斷行動的時機已到，「我們能對抗俄羅斯侵略並捍衛民主」，或坐視「親（俄國總統）普亭」的極端ＭＡＧＡ（讓美國再度偉大）共和黨人姑息普亭。

強生提案十七日下午獲民主黨籍總統拜登支持。拜登表明強烈支持強生提案，好給予以、烏關鍵支持，為加薩巴人提供急需的人道援助，同時強化印太安全穩定。以色列正面臨伊朗的空前攻擊，烏克蘭則正遭受俄國持續轟炸，情勢在三月就急速加劇。

拜登並鼓勵國會兩院盡快通過，包括民主黨控制的聯邦參議院也應迅速跟進，「我將立刻簽署成為法律，向世人傳達我們與友人站在一起的訊息，我們不會讓伊朗或俄國得逞」。

但隨著美國政治兩極化愈演愈烈，華郵報導稱，拜登此一聲明既可能影響民主黨人支持，也加劇共和黨人憤怒。

另一方面，烏克蘭總理什米哈爾十七日在華府接受英國廣播公司（ＢＢＣ）訪問時警告，若烏克蘭抗俄失利，第三次世界大戰恐會爆發，敦促美國國會通過長期擱置的援外案。

什米哈爾說，「若我們不防禦，烏克蘭就會垮台」，全球安全體系將遭摧毀，屆時世人需找到新的安全體系，或將出現許多衝突，造成許多類似戰爭，最終可能導致三戰。

這並非基輔首次就其可能戰敗示警。去年烏克蘭總統澤倫斯基就指稱，俄國若戰勝，接下來恐入侵波蘭，引發三戰。