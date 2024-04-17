封口費案頭7位陪審員出爐 川普嘟囔聲過大遭警告

前美國總統川普「封口費」刑事案的檢方和被告律師今天繼續詢問陪審團候選人，並以出乎預料的速度選出頭7人。遴選過程中，承審法官警告川普切勿做出讓陪審團心生畏懼之舉。

綜合法新社和路透社報導，這樁案件中，川普涉嫌於2016年總統大選投票日前不久偽造商業紀錄，掩飾一筆他給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）的封口費支出，因而被控34項重罪。

鑒於此案備受各界關注且十分敏感，外界原本預料陪審團遴選工作可能要耗時數週。然而，法官莫城（Juan Merchan）在今天庭期結束時表示，他認為有希望最快22日即可展開開場陳述。

遴選工作昨天登場時，首批96名候選陪審員有超過一半因表示自己無法做出公正判斷而失去資格。今天第2天的遴選結束時，則是有7人獲選並宣誓成為陪審員。

除了正選的12名陪審員，雙方律師還需選出6名候補陪審員。遴選工作明天休息，18日恢復。

要定川普的罪，陪審團必須達成一致裁決，只要有1個反對聲音，川普就會獲無罪釋放。

從一件事可看出此案承受著非比尋常的壓力：陪審團候選人這段期間身分都不會對外曝光，法官說這麼做是保障他們免於被人收買，也避免遭受人身傷害。

今天遴選工作期間，法官莫城在陪審團於庭外時告訴雙方律師說，一名陪審團候選人在接受提問時，川普不斷嘟囔並做出手勢，嘟囔聲大到旁人都聽得見。法官要求被告律師與他的當事人談論他的行為。

莫城說：「我不會容忍這些行為。我不會讓任何陪審員在庭內被人給嚇著。」

法官下令77歲的川普天天出庭，大大打亂他的選戰行程。川普在法院外怒氣沖沖地說：「我現在應該在賓州、佛州或其他州，在北卡羅來納州、喬治亞州拉票造勢。」他直指承審法官「痛恨川普」。