快訊

美國降息希望恐再次幻滅 無所適從的投資人如何自處？

NBA／鵜鶘威廉斯飆40分卻傷退 湖人晉級首輪迎戰金塊

藍營大咖爆家暴慣犯 國民黨回應了

封口費案頭7位陪審員出爐 川普嘟囔聲過大遭警告

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

前美國總統川普「封口費」刑事案的檢方和被告律師今天繼續詢問陪審團候選人，並以出乎預料的速度選出頭7人。遴選過程中，承審法官警告川普切勿做出讓陪審團心生畏懼之舉。

綜合法新社和路透社報導，這樁案件中，川普涉嫌於2016年總統大選投票日前不久偽造商業紀錄，掩飾一筆他給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）的封口費支出，因而被控34項重罪。

鑒於此案備受各界關注且十分敏感，外界原本預料陪審團遴選工作可能要耗時數週。然而，法官莫城（Juan Merchan）在今天庭期結束時表示，他認為有希望最快22日即可展開開場陳述。

遴選工作昨天登場時，首批96名候選陪審員有超過一半因表示自己無法做出公正判斷而失去資格。今天第2天的遴選結束時，則是有7人獲選並宣誓成為陪審員。

除了正選的12名陪審員，雙方律師還需選出6名候補陪審員。遴選工作明天休息，18日恢復。

要定川普的罪，陪審團必須達成一致裁決，只要有1個反對聲音，川普就會獲無罪釋放。

從一件事可看出此案承受著非比尋常的壓力：陪審團候選人這段期間身分都不會對外曝光，法官說這麼做是保障他們免於被人收買，也避免遭受人身傷害。

今天遴選工作期間，法官莫城在陪審團於庭外時告訴雙方律師說，一名陪審團候選人在接受提問時，川普不斷嘟囔並做出手勢，嘟囔聲大到旁人都聽得見。法官要求被告律師與他的當事人談論他的行為。

莫城說：「我不會容忍這些行為。我不會讓任何陪審員在庭內被人給嚇著。」

法官下令77歲的川普天天出庭，大大打亂他的選戰行程。川普在法院外怒氣沖沖地說：「我現在應該在賓州、佛州或其他州，在北卡羅來納州、喬治亞州拉票造勢。」他直指承審法官「痛恨川普」。

川普 律師

延伸閱讀

文件披露擬大量售股 川普社群媒體股價暴跌逾18%

川普封口費案開庭 前助理「三個字」總結他與梅蘭妮亞關係

封口費審判／考驗川普政治實力和美國決心

封口費審判／川普若在紐約遭定罪 11月無法投票給自己

相關新聞

美援助以、烏、台預算 強生擬分拆表決

美國拜登政府二○二三年十月提出向以色列、烏克蘭、台灣和其他盟邦提供援助的九百五十億美元國家安全支出包裹方案，參議院二月中...

川普封口費案開庭 陪審團難產

美國前總統川普被控付封口費給成人片女星違反金融法的刑事訴訟案，十五日開審，川普親自出庭，成為美國史上第一個遭刑事起訴的前...

詐領紓困金爽度假 殯葬業夫婦任190具遺體腐爛「還拿水泥砂假冒骨灰」

根據今天公布的法庭文件，美國經營殯儀館的一對夫妻遭控濫用近90萬美元疫情紓困金，用於度假、整形手術、珠寶及其他個人支出。...

太空垃圾砸穿佛州住宅屋頂險奪命 NASA證實：來自國際太空站

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天證實，不久前一個從天而降、砸破美國佛羅里達州一名男子住家屋頂的不明物體，確實國際太...

起飛不久出現異常 飛行員「彈出飛機」撞機尾導致自己跟乘客喪命

美國賓州2022年發生了一起造成2人死亡的致命墜機事故，聯邦主管部門日前表示，這架實驗飛機的飛行員從飛機掉了出來，並且撞...

川普封口費案開庭 前助理「三個字」總結他與梅蘭妮亞關係

美國前總統川普被控2016年大選期間向豔星支付「封口費」案，15日在紐約開庭。前第一夫人梅蘭妮亞的助理爆料當年這起案子曝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。