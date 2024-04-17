川普封口費案開庭 陪審團難產

美國前總統川普被控付封口費給成人片女星違反金融法的刑事訴訟案，十五日開審，川普親自出庭，成為美國史上第一個遭刑事起訴的前總統。川普是否有罪將由曼哈頓居民組成的陪審團定奪，然而陪審團成員難產，開審首日沒有選出任何人，經篩選列入候選名單的第一批九十六人裡，逾半數承認無法對「封口案」保持超然公平的審理態度。

由於川普在紐約普遍遭到厭惡，挑選公正公平的陪審團員是艱難任務。挑選程序十六日繼續進行，ＣＮＮ說，組成陪審團可能要耗時一周。

遴選過程將從五百名準陪審團員裡挑出十二名陪審團員與六名候補成員，候選陪審團員必須回答有四十二道題目的問卷，說明職業以及媒體、社群網站使用習慣、是否曾參加支持或反對川普的集會等，證明能保持客觀公正。

紐約州高等法院法官默欽對候選陪審團員表示歡迎，並說明「封口費」案原由。川普遭控二○一六年大選期間付給緋聞對象、成人電影女星十三萬美元「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓區域檢察官白艾榮提出三十四項重罪起訴，面臨最高四年有期徒刑。川普否認犯罪，審理期間估計持續到今年六月。

默欽法官對候選陪審團員說明時，川普坐在被告席，幾度打瞌睡。十五日共九十六名候選陪審團員進入法庭，但三分之二很快因為不符資格或個人因素獲准離開。

庭訊期間，川普絕大多數時間都將出庭。川普十五日走出法院時說，「這是一場騙局，這是政治迫害」。

川普共計面臨四件刑事起訴，包括被控不當持有機密文件、企圖推翻選舉結果等。「封口費」案首先開審，即使他被定罪，仍可上訴，不會被禁止參選。