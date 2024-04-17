美援助以、烏、台預算 強生擬分拆表決

美國拜登政府二○二三年十月提出向以色列、烏克蘭、台灣和其他盟邦提供援助的九百五十億美元國家安全支出包裹方案，參議院二月中表決通過，送往眾議院卻卡關。共和黨籍的眾院議長強生十五日表示，計畫本周著手推動，把援助烏克蘭、以色列、台灣的法案分拆，三案個別表決。

共和黨部分議員一直激烈反對加碼援烏，導致原本的包裹援助法案在眾院遭擱置。伊朗十三日對以色列發動大規模空襲，讓國會面臨盡快通過法案援助以色列的壓力，支持援烏陣營也趁機施壓。

參議院二月通過的包裹援助，包括援烏六百億美元、援助以色列一百四十億美元及加薩九十億美元，還有五十億美元協助台灣等印太夥伴應對中國威脅。

強生與共和黨眾議員十五日舉行閉門會議後表示，眾議院將把援助法案分拆，分別表決援以、援烏跟援助台灣和其他盟邦的法案，並追加一項共和黨眾議員支持的政策法案，包括透過沒收俄羅斯資產協助支付援烏經費，以貸款形式提供部分援助的計畫、對伊朗的新制裁，據報還有TikTok禁令跟用於人道救助的可轉換貸款。

強生表示，「我們知道世界正盯著我們，要看我們怎麼反應」。他說，「世界各地都有恐怖分子、暴君和可怕的領導人，就像普亭、習近平跟伊朗，他們正在觀察，要看美國是否將為盟友和自身在全球的利益挺身而出，我們會的」。

目前還不清楚，這個錯綜複雜的策略能否在眾院成功。強生對分裂的眾院共和黨團控制力薄弱，目前共和黨在眾院只有微弱多數，還可能遭自己人阻擋送交全院表決。強硬右派共和黨眾議員可能抗拒援烏資金，左翼民主黨眾議員則抵制向以色列提供無限制援助。

此外，這個分拆表決計畫還可能會危及強生的議長大位。強硬右派共和黨眾議員格林已經表明，如果強生沒有確保民主黨在邊境安全上全面讓步，就推動援助烏克蘭，自己將動手罷免強生。

路透報導，共和黨人的目標是十六日公布立法文本，將有七十二小時審查，十九日進行表決。

不過，白宮發言人尚皮耶已表示，拜登政府「不接受單獨的」以色列援助法案，稱「單獨法案實際上不會幫助以色列跟烏克蘭，此舉實際上將延宕需要的援助」。