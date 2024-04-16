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你累了嗎？川普封口費案受審首日「度咕」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普15日出席「封口費案」紐約庭審體力不濟頻頻打瞌睡。美聯社
美國前總統川普15日出席「封口費案」紐約庭審體力不濟頻頻打瞌睡。美聯社

英國衛報報導，篤定代表共和黨角逐白宮大位的川普常常挖苦現任總統拜登年事已高體力差，更狂酸拜登為「瞌睡喬」，不過15日川普出席「封口費案」紐約庭審似乎也體力不濟頻打瞌睡，搞得庭外觀看同步直播的媒體記者面面相覷，不敢置信美國首位接受刑事審判的前總統出庭時「度咕」。

77歲前總統川普被控2016年大選期間，指示私人律師科恩（Michael Cohen）向成人片女星暴風女丹尼爾（Stormy Daniels）支付封口費，換取對方否認雙方在10多年前發生婚外情。川普支付封口費本身並沒有違法，但川普被控將封口費列為法律費用，當作選舉開支報銷，涉嫌違反競選資金法。

「封口費案」在15日上午9時30分正式開始，幾小時後，不少記者從轉播螢幕發現川普舉止怪異，兩眼以超越正常瞇眼的程度閉著，他的頭慢慢往前移動逐漸向下點，直到他回神蹬腿，擺正身體。

這樣不尋常的動作反覆好幾次，媒體記者面面相覷，指著螢幕互相確認彼此都看到，美國首位接受刑事審判的前總統出庭時「度咕」。

川普直到中間休庭後才恢復精神，偶爾小聲與律師談話或傳紙條。

封口費案 川普 拜登

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