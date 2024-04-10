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吹哨者揭波音787安全瑕疵 聯邦當局展開調查

中央社／ 紐約9日綜合外電報導
美國官員今天表示，聯邦航空當局正在調查一名波音公司（Boeing）工程師指787夢幻客機（Dreamliner）組裝存在瑕疵並威脅安全的說法。 美聯社
美國官員今天表示，聯邦航空當局正在調查一名波音公司（Boeing）工程師指787夢幻客機（Dreamliner）組裝存在瑕疵並威脅安全的說法。 美聯社

美國官員今天表示，聯邦航空當局正在調查一名波音公司（Boeing）工程師指787夢幻客機（Dreamliner）組裝存在瑕疵並威脅安全的說法。

舉報人薩利普（Sam Salehpour）的律師指責波音將利潤置於安全之上，在薩利普提出擔憂後對他進行報復，「非自願地」將他轉調到波音777計畫。

薩利普在波音777計畫提出更多問題，律師稱他因此被公司威脅解雇。

紐約時報」的文章概述在波音任職10多年的薩利普指控後，聯邦航空總署（Federal AviationAdministration, FAA）證實正在進行調查。

律師卡茲（Debra Katz）和班克斯（Lisa Banks） 表示：「儘管薩利普先生提出已知且充分證實的問題，波音公司並未聽從警告，而是優先考慮盡快將飛機推向市場。」

最近因安全問題受到審查的波音發布對這型飛機的詳細辯護，稱對夢幻客機「完全有信心」，否認對這名員工進行報復。

民主黨聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）的發言人表示，參院調查委員會定4月17日舉行「檢查波音公司破碎的安全文化：第一手資料」（Examining Boeing's Broken Safety Culture: FirsthandAccounts）聽證會。

波音 紐約時報

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