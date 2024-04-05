美媒民調：7搖擺州 川普領先6州

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華爾街日報三月十七日至廿四日所做最新民調顯示，賓州、密西根、亞利桑納、喬治亞、內華達及北卡羅來納這六個美國總統大選的「搖擺州」，共和黨籍前總統川普皆以二至八個百分點領先，尋求連任的民主黨籍總統拜登僅在威斯康辛州以三個百分點微幅超前。

據該報三日報導，此一結果反映出拜登選情面臨極大挑戰。在選民對拜登執政不滿下，愈來愈多州偏向特定政黨、選情難以撼動，因此搖擺州將成為決戰關鍵。由於前述七州占當選總統門檻二七○張選舉人票中的九十三張，為拉抬選情，兩大黨不惜斥資數億美元投入選戰。

據該民調，這七州對拜登政績的負面評價超過正面評價達至少十六個百分點，其中四州更逾廿個百分點。反觀僅亞利桑納州對川普政績持負面評價，而且僅比正面評價多一個百分點。

惟該民調也顯示選民對拜、川均無好感，尤其對拜登印象更差。該民調亦發現，搖擺州選民普遍比其他州選民更關心經濟，約三成五認為經濟與通膨是左右他們選誰的關鍵，而據二月所做的全美民調，相關議題占比是一成九。

民主黨的民調專家波西安指稱，拜登就任以來沒讓搖擺州選民對經濟改善有感，這將是民主黨的巨大挑戰。

另據該民調，若大選選票印有拜、川，以及小黨或獨立參選人，那川普在威州以外的六州，分別領先拜登二至八個百分點；但若拜、川對決，則川普領先幅度差異不大。但在威州，若不只拜、川兩人，則拜登領先川普三個百分點；兩人對決則平手。

拜登似乎也尚未能團結幫他在上次擊敗川普的非裔、拉丁裔和年輕選民。在這七州，拜、川對決時，拜登獲六成八非裔、四成八拉丁裔，以及半數未滿卅歲選民支持。然而，四年前據美聯社紀錄，拜登在全美獲九成一非裔、六成三拉丁裔，還有六成一未滿卅歲選民支持。