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美中元首通話談高科技出口限制！拜登稱「不打算取消」遭習近平嗆聲

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登(圖左)2日與中國大陸國家主席習近平(圖右)通話。美聯社
美國總統拜登(圖左)2日與中國大陸國家主席習近平(圖右)通話。美聯社

美國政治新聞網站Politico報導，美國總統拜登2日與中國大陸國家主席習近平通話，討論美國限制對中國高科技出口的問題。

根據白宮公布的美中元首通話內容，拜登向習近平表示，美方沒有打算取消對中國的高科技出口限制，稱限制措施是必要的，「以防止美國的先進技術被用於危害美國國家安全」。根據中國外交部聲明，習近平則回應，這些出口限制「抑制中國的貿易和技術發展」，並給雙邊關係「製造風險」，警告若美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，北京也「不會坐視不管」。

這是拜登上任以來美中元首第六次通話，也是繼去年11月舊金山峰會後兩人的首次直接接觸。白宮聲明指出，此次通話也討論了軍事通訊、即將舉行的人工智慧會談、打擊毒品和氣候變遷合作及民間交流。

一名高階政府官員在通話前向記者透露，拜登將在通話時警告習近平不要干涉11月的美國總統大選。但白宮在電話會議後的新聞稿中未提及選舉干預。

拜習通話也拉開新一輪雙邊高層外交接觸的序幕。該名官員指出，美國財政部長葉倫將於4日展開第二次北京行，美國國務卿布林肯也將在未來幾周內前往中國。此外，美國國防部長奧斯汀即將與中國防長通話。

該名官員稱，華府和北京正在敲定未來幾周舉行雙邊對話的計畫，「旨在管理先進形式的人工智慧帶來的風險和安全挑戰」。

官員指出，未來幾個月內，拜登和習近平可能會進行後續通話，並有可能在今年底前舉行面對面峰會，這將是他們的第三次峰會。

白宮聲明還指出，拜登還重申美國對「台海和平與穩定」的立場、對南海「航行自由」的支持以及對北京「支持俄羅斯國防工業基礎」的擔憂。

北京 拜登 白宮 習近平

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