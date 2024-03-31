五花大綁總統？川普轉Po拜登手腳被綑綁圖案影片 挨轟煽動政治暴力

紐約時報報導，前美國總統川普29日在自家社群轉貼一支呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。

篤定代表共和黨問鼎白宮的川普，29日下午在「真實社群」轉發一支影片，影片中兩台行駛中貨卡插有應援川普的旗幟，第二輛貨卡的後車蓋則是拜登圖案，他的雙手背在身後，上身被繩子綑綁幾圈，雙腳也被綁住，呈現側躺的姿勢。

貼文並未多做說明，僅稱28日拍攝於紐約州長島。

對此拜登競選團隊痛批，「川普經常煽動政治暴力，是時候認真看待他的這些行為，問問（2021年）1月6日為保護民主而遇襲的國會山莊警察。」

川普28日出席一名殉職紐約市警察的追悼會，影片中畫有拜登圖案的貨卡豎有支持警察的旗幟與美國國旗。

川普競選團隊29日則回應該圖案印在行駛公路上的貨卡，暗示和川普無關，「民主黨人和發瘋的神經病呼籲對川普及其家人的暴力，而且還真的把司法制度拿來當對付川普的武器。」