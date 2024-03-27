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看拜登川普都不順眼！德州教師改名「真的任何其他人」競選總統

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國德州教師埃貝對拜登跟川普兩個總統候選人都非常不滿，已合法改名「真的任何其他人」，並宣布競選總統。照片翻攝：FACEBOOK / Literally Anybody Else for President 2024
美國德州教師埃貝對拜登跟川普兩個總統候選人都非常不滿，已合法改名「真的任何其他人」，並宣布競選總統。照片翻攝：FACEBOOK / Literally Anybody Else for President 2024

美國德州北部一位學校教師已合法把自己的名字改成「真的任何其他人」（Literally Anybody Else），並宣布他要競選總統。

達拉斯晨報26日報導，今年35歲的「其他」先生原名埃貝（Dustin Ebey），曾在美國陸軍服役，現在定居於德州北里奇蘭山（North Richland Hills, TX），教授7年級數學，對拜登川普等兩位總統候選人都感到非常不滿，1月時要求改名以表明立場。

「其他」先生的選舉官網寫到，「『真的任何其他人』不是一個人，而是一個團結的口號。我們是將黨派忠誠置於治理上的政黨受害者，需要發出一個訊息，即你將代表人民，否則就會被取代」。

「其他」先生告訴記者，「人民已經受夠了，政府本該是民治跟民享，但這不是我們此時擁有的政府，我們要選一個億萬富翁和一位職業政客」。

「其他」先生明白自己幾乎不可能成功，光是登上選票就十分困難。在他居住的德州，獨立候選人依法需取得5月13日前未參加任何政黨總統初選的11萬3151名登記選民簽名，才能讓名字出現在總統選票；其他州則有各自的規定與截止日期。

報導指出，「其他」先生鼓勵選民在選票手寫（Write-in）「真的任何其他人」。他告訴另一家當地媒體，自己不是在妄想，雖然很難做到，卻並非不可能，希望選票上有川普跟拜登，正下方則是「真的任何其他人」。他說，「我真心希望，讓跟我一樣的鄉親們有一個出口，他們只是受夠了兩黨的持續奪權，對普通人沒有好處」。

儘管勝算不大，「其他」先生改名選總統的舉動吸引了廣泛關注，除了美國國內，遠至德國和印度都有媒體打來電話，廣播電台與電視台的採訪邀約也越來越多。「其他」先生的妻子贊同他的情操，但沒打算改名為「真的任何其他人夫人」，也對他的競選活動可能吸引的注意力感到有一點緊張。

大選 川普 德州 拜登 教師 美國

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