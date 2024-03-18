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關係降溫 陸留美學生大減
美國數十年來接受約三百萬名中國大陸留學生深造，但時值美中關係受地緣政治變化影響，留美陸生人數呈現下滑。國際教育專家指出原因包括兩國關係緊張、中國人口減少、留學地區選擇更多、美國學費昂貴等。北京官方宣傳強調美國負面問題，也可能勸退家長。
美聯社十六日報導，二○一九至二○二○學年在美求學的陸生達到卅七萬二五三二人的新高；新冠疫情後，陸生海外留學興趣回溫，但赴美陸生前年減至廿八萬九五二六人。
美國賓州匹茲堡厚仁教育集團執行長陳航說，這並非周期現象，陸生減少留美是新時代趨勢；中國家長猶豫是否送孩子留美的原因，包括北京政府邊緣化英語教育、宣傳美國槍枝暴力並描繪美國為衰落大國。
美國非營利高教組織研究所協會（ＣＧＳ）最新報告指出，自二○二○年秋季以來，印度、撒哈拉以南非洲國家的申請和就讀美國大學的人數激增，陸生則下降。中國留學諮詢機構啟德教育表示，陸生偏好已從美國轉向英國，看中英國教育的品質和費用，以及課程較短、治安較佳等。
北京則批評美國對陸生採取不友善政策，中國外交部也抗議有陸生抵美時在機場遭不公正的盤問、遭遣送回國。
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