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民間登月器沒電休眠 美企說晚安盼回音

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
月球登陸器「奧德修斯號」。 美聯社
月球登陸器「奧德修斯號」。 美聯社

美國直覺機器公司（Intuitive Machines）表示，旗下月球登陸器「奧德修斯號」（Odysseus）今天傳完最後影像後沒電休眠，在著陸時傾倒在月球上一週後暫時停止任務。

這是歷來首艘民間太空飛行器抵達月球表面，也是美國自1972年以來首艘探測器登月。

綜合路透社和法新社報導，總部位於德州休士頓的直覺機器公司說，在月球南極地區入夜之前，公司地面控制團隊收到了「奧德修斯號」發出的最後「告別傳輸訊號」。

這家公司以漫畫「加菲貓」（Garfield）中的狗夥伴「歐弟」（Odie）暱稱「奧德修斯號」，並在網路更新訊息中說：「歐弟晚安，我們希望能再次收到你的消息。」

直覺機器公司稍早說，如果大約3週後著陸點下次日出時，「奧德修斯號」接收到足夠的太陽能再度醒來，公司團隊將進行編程，讓它「打電話回來」到休士頓地面控制中心。

公司先前表示，本月22日登月的「奧德修斯號」在月球上度過第6個整天後，很可能會在昨晚耗盡電量，因為太陽在月球地平線下沉，太陽能再生能源不足。

但公司今晨表示，這艘太空飛行器「還在動」，飛行控制人員會設法在失去聯繫前，下載它傳回地球的最終數據流。

直覺機器公司股價在任務過程中將近3倍跳，然後大幅波動走跌，但仍比發射前上漲約20%，公司市值大約6億美元。

團隊 太空 美國

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