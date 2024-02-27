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美國各地鬧獸醫荒 公衛檢疫問題大

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

美國寵物經濟當道，毛小孩數量暴增，但各地卻都鬧出獸醫荒！專家表示，因為許多飼主會因此辱罵獸醫，加上許多不得不安樂死動物的為難，導致大量獸醫出現心理健康問題，並選擇離開該行業；加上獸醫時常是動物檢疫的第一道防線，獸醫短缺恐怕還會提高公衛風險。

獸醫是檢疫要角

衛報》報導，美國各地都出現獸醫荒，明尼蘇達大學獸醫醫學院院長莫爾嘉德表示，其實獸醫短缺的狀況可以追溯到40年前，當時美國寵物量逐漸增加，民眾也愈發重視寵物的健康，但美國獸醫學校的招生名額卻沒有增加。

美國獸醫學生畢業時，常常會背負著沉重的學生貸款，所以都會選擇在都市地區工作，這也導致獸醫不僅「患寡」，更「患不均」。莫爾嘉德說，獸醫是動物疾病第一線的檢測者，包括禽流感、非洲豬瘟等疾病，當社區缺乏獸醫時，這些疾病恐怕難以發現，進一步提高食品與公衛的風險。

全國獸醫專業人員聯盟主席休斯頓指出，與其他人類醫學相比，獸醫需要相同強度的訓練，但薪資卻不及其他產業，且支援獸醫的相關技術人員往往也出現過勞或工資過低等狀況。

獸醫心理壓力大

休斯頓進一步指出，因為寵物醫療的費用相當高昂，尤其寵物保險在美國各地並未被廣泛採用，所以飼主有時候就會抱怨獸醫「是為了錢，而不顧動物的性命」。同時，獸醫有時不得不選擇安樂死動物，也對他們造成沉重的心理壓力。

BBC》報導，獸醫的自殺率是正常人的兩倍以上，6成獸醫歷經焦慮、憂鬱等精神疾病。研究人員指出，引發獸醫心理健康危機的原因很多，包括經濟狀況、工時太長或飼主期待過高等。

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