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機器警犬常駐洛杉磯 一度遭遇強烈反對聲浪

中央社／ 洛杉磯14日專電
洛杉磯市警局（LAPD）啟用最新機器警犬，第一線面對持槍嫌犯，有如科幻電影場景；然而，這項科技上路前，曾面對強烈反對聲浪。美聯社
洛杉磯市警局（LAPD）啟用最新機器警犬，第一線面對持槍嫌犯，有如科幻電影場景；然而，這項科技上路前，曾面對強烈反對聲浪。美聯社

洛杉磯市警局（LAPD）啟用最新機器警犬，第一線面對持槍嫌犯，有如科幻電影場景；然而，這項科技上路前，曾面對強烈反對聲浪。

2023年11月在洛杉磯天未亮的清晨街道，警方面對一輛疑似持槍嫌犯搭乘的公車，在封鎖線的一端，派出一台小名Spot（點點）的狗型機器人，登上停放路邊的公車勘查狀況。

這台機器人重量31公斤，高度約70公分，外觀與一隻大麥町相似，裝有360度鏡頭，可收集周遭資訊，即時傳送到警官手中的平板電腦。另有一個機器手臂，可以用來開門或偵測化學物質。

當時公車司機報案，稱乘客發現一名男子身上帶著槍枝。司機趁這名男子睡著，把公車停在路邊並疏散車上乘客。警方透過機器警犬深入公車，瞭解車上狀況，後來成功逮捕持槍嫌犯。

這個場景成了機器警犬在電視新聞亮相的舞台，但半年前在市議會，為了核准機器警犬一度引發強烈抗議。

2023年5月洛杉磯市議會8比4表決通過，接受民間組織「洛杉磯警察基金會」的捐款，把一台造價27萬8000美元（約新台幣885萬元）的狗型機器人交給洛杉磯市警局使用。

當時一群抗議人士聚集在議場旁聽席，舉著手寫標語「汪！汪！」、「不要機器狗」。投票結果出爐時，群眾發出激烈喊叫，指著議場主席大罵「噁心」，幾個人過度激動遭到警方驅離。

Boston Dynamics公司研發的這款狗型機器人最大特色是，擁有先進的動態平衡和移動能力，4腳行走的設計使它能克服地形障礙，能爬樓梯和跨越障礙物；同時利用人們對狗的親近感，從心理上減少對機器人的抗拒。

在洛杉磯市議會的激烈討論中，警方認為採用這項技術能夠在高風險的情況下，提升員警與民眾的人身安全。

機器警犬能代替警察人員，進出警匪對峙、疑似出現爆裂物的建築或災害現場等危險環境，透過機器人上面搭載的攝影機和其他感應器，可以提供第一手情報給第二線的人員，幫助決策。

美國社會重視個人隱私，憲法保護公民免受不合理搜查和扣押的權益，尤其過去曾發生聯邦調查局（FBI）監視民權運動領袖的黑歷史，大眾和社運團體對於政府使用新的監控科技都會高度關注。

這次加入洛杉磯警局的這隻機器狗「點點」身上裝有攝影機，抗議團體擔心，科技被警方用在非法監視。

特別是美國社會仍然存在種族問題，有色人種社區經常面對警察的過度監視和執法不公，因此引進機器警犬這樣的技術，最大反彈來自有色人種社區，擔心在種族不平等的社會結構下，科技遭到濫用。

洛杉磯警局使用機器警犬的例子，凸顯當科技進入人類生活時，同時與各種社會力量互動。未來隨著科技持續演進，可望有更多的機器人應用於各行各業，同時會引發更多關於隱私、道德和法律的討論。

洛杉磯 警犬

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