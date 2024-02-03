空軍一號供應「焦黑」底特律披薩！彭博記者傻眼發文引網友熱議

紐約郵報2日報導，彭博白宮記者溫格羅夫（Josh Wingrove）日前在社群媒體X上分享，美國總統專機空軍一號上供應的「底特律風格披薩」，超慘賣相引發網友熱議，甚至調侃總統拜登想輸掉密西根州。

拜登結束搖擺州密西根州競選行程返程，溫格羅夫搭乘空軍一號隨行。溫格羅夫1日於X上發文稱，「密西根行後今晚的空軍一號晚餐：底特律風格的披薩。」根據照片，長方形披薩上幾乎沒有任何莫札瑞拉起司或番茄醬，看得出來溫格羅夫只吃了幾口，然後拍下照片。

對此，有網友嘲諷，「媽，拜登試圖故意輸掉密西根州的選舉」看到焦黑的餅皮後，有網友問到，「怎麼有芝麻？」還有網友將這塊披薩戲稱為「維蘇威風格披薩」。義大利維蘇威火山噴發曾摧毀古羅馬城市龐貝。

2024年美國總統選舉很有可能再是拜登與前總統川普的對決。報導指出，彭博一份最新民調顯示，拜登在密西根州落後川普5個百分點。2016年大選中，川普在密西根州獲得勝選，2020年大選，則由拜登勝出。