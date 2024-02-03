快訊

2730包已售光…台糖安心豬驗出瘦肉精 食藥署：鋪貨縣市多在南部

捕捉AI教父美食旋風！ 快跟著黃仁勳打牙祭 小吃愛店一次盤點

影／麵店收到馬英九春聯 神秘黑衣女身分是野生的周美青

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空軍一號供應「焦黑」底特律披薩！彭博記者傻眼發文引網友熱議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
彭博白宮記者溫格羅夫（Josh Wingrove）1日在社群媒體X上分享，美國總統專機空軍一號上供應的「底特律風格披薩」。取自X
彭博白宮記者溫格羅夫（Josh Wingrove）1日在社群媒體X上分享，美國總統專機空軍一號上供應的「底特律風格披薩」。取自X

紐約郵報2日報導，彭博白宮記者溫格羅夫（Josh Wingrove）日前在社群媒體X上分享，美國總統專機空軍一號上供應的「底特律風格披薩」，超慘賣相引發網友熱議，甚至調侃總統拜登想輸掉密西根州。

拜登結束搖擺州密西根州競選行程返程，溫格羅夫搭乘空軍一號隨行。溫格羅夫1日於X上發文稱，「密西根行後今晚的空軍一號晚餐：底特律風格的披薩。」根據照片，長方形披薩上幾乎沒有任何莫札瑞拉起司或番茄醬，看得出來溫格羅夫只吃了幾口，然後拍下照片。

對此，有網友嘲諷，「媽，拜登試圖故意輸掉密西根州的選舉」看到焦黑的餅皮後，有網友問到，「怎麼有芝麻？」還有網友將這塊披薩戲稱為「維蘇威風格披薩」。義大利維蘇威火山噴發曾摧毀古羅馬城市龐貝。

2024年美國總統選舉很有可能再是拜登與前總統川普的對決。報導指出，彭博一份最新民調顯示，拜登在密西根州落後川普5個百分點。2016年大選中，川普在密西根州獲得勝選，2020年大選，則由拜登勝出。

彭博 披薩 拜登 社群媒體 空軍

延伸閱讀

超級盃與泰勒絲的政治陰謀論

美軍攻擊伊、敍親伊朗目標 拜登：國人受傷必有回應

報復美軍遇襲事件！美半小時內轟炸敘利亞及伊拉克85個目標

可望從共和黨初選出線 川普稱若勝選「不會再指派鮑爾當Fed主席」

相關新聞

空軍一號供應「焦黑」底特律披薩！彭博記者傻眼發文引網友熱議

紐約郵報2日報導，彭博白宮記者溫格羅夫（Josh Wingrove）日前在社群媒體X上分享，美國總統專機空軍一號上供應的...

通膨冷卻…食物雜貨費卻狂飆

過去一年來，無論汽油、二手車乃至醫療保險費價格全部都見回跌，唯獨三餐食物費用(grocery)依舊居高不下，讓民眾、尤其...

失業率低、通膨降溫…美經濟漸好轉 助攻拜登連任？

紐約時報2日報導，一連串強勁經濟數據如就業機會成長強勁、失業率低、通膨降溫，經濟由疫情恢復之快冠於所有富裕國家，顯然終於...

川普前顧問認了「經濟衰退」預測錯誤 讚拜登領導比預期好

長期批評拜登政府經濟政策的前總統川普任內的白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)2日承認，他早前預測美國經濟衰退...

川普任內徵關稅 輸了經濟、贏了政治

非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research，NBER)最新公...

哈佛報告：租屋市場疲軟 全美半數房租仍「超出負擔」

哈佛大學聯合住房研究中心(Joint Center for Housing Studies of Harvard Uni...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。