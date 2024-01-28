美國街友危機！無家者還分三種 收容所像監獄寧住街頭

最近二、三年，洛杉磯、舊金山的街頭上，一整排住著遊民的4暗灰色系的帳篷，擁擠地分布在高速公路下的各個角落。加州的無家者問題嚴重，但因為政府的收容系統形同軟性監獄管理，讓無家者不願留在安置機構；而加州的房價太高、貧富差距懸殊、醫療體系昂貴等因素，都讓無家者問題難解。

收容中心難久待

洛杉磯四季如春的天氣吸引許多無家者遠道而來，每年湧進洛杉磯的無家者人數遞增。加州政府雖下放大量資金收購空屋，卻只是治標不治本，無法解決街友們無家可歸之下更深層的問題，例如貧窮、心理疾病、毒品與身體障礙等。

就算街友排除萬難、打破官僚系統的層層障礙，終於住進臨時住所，也不見得長久。不少人認為，洛杉磯為無家者成立的臨時住所，有點像軟性版本的監獄，設有宵禁並嚴禁訪客，看似安全卻到處都有人在吸食毒品，因此不少無家者住了一陣子後又回到街上。

無家者健康難解

在洛杉磯街頭，每週都有街友因為吸毒過量而喪命，有高達 82% 的街友都有嚴重的心理疾病，超過四分之一曾因心理疾病而必須住院，但美國醫療體系的問題很多，開刀或看病往往會使民眾傾家蕩產，也讓無家者的健康狀況難以改善。

《紐約客雜誌》統計了3種類型的無家者，因為失業或其他意外突然失去住所，而暫時住在車上、朋友家沙發或收容所的「短期遊民」；長期流落街頭，與其他遊民形成聚落的「長期遊民」，還有通常因毒癮以及精神創傷，拒絕入住任何形式的庇護所的「拒絕接受幫助長期遊民」。

政府服務增加遊民？

但據調查顯示，多數遊民都還是想要遠離街頭，但統計指出，有 39% 的無家者是新興街友，平均 22 個月能離開街頭，有36%則是長期街友，雖然很多街友能享受到加州政府的免費三餐、洗衣服務與補助，但也有很多人認為，這類服務反而讓街友失去找工作或脫離環境的動力。

《CNN》提到，美國有高達三分之一無家者在加州，該州的街友問題由許多複雜的因素堆疊而成，加州大學舊金山分校調查後列出幾項原因。首先是加州的房地產非常昂貴，有 90% 的街友都因為某些原因在加州失去住所，其中有將近半數都在沒簽合約的情況下露宿街頭。

無家者心理疾病嚴重

第二是貧窮、社經地位，而這在貧富差距懸殊的加州更是雪上加霜；第三是心理或生理疾病，也讓人更容易成為無家者，有高達 82% 的街友都有嚴重的心理疾病，超過四分之一曾因心理疾病而必須住院。《華盛頓郵報》報導，在2022至2023年間，美國無家者人數達58萬，加州約占3成，相當於超過17萬人。

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