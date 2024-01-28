敗訴賠償恐使川普破產？「他選上就能賺回來」

作家卡洛爾對美國前總統川普提告誹謗並求償逾千萬美元，法院廿六日裁定川普必須賠償逾八千萬美元。他還面臨紐約州金融詐欺民事訴訟，美國新聞周刊引述法律專家報導，賠償恐使川普因此破產。川普前私人律師、紐約前市長朱利安尼就是最好例子。

朱利安尼被控誹謗，敗訴後面臨一億四八○○萬美元（約台幣四十六點七億元）賠償，去年十二月即宣告破產。據曾任美國司法部律師的羅西（Gene Rossi）估計，川普面臨數千萬美元賠償金，卡洛爾求償可能逼川普走上破產一途。

但美國賓夕法尼亞州勞倫斯郡地區前檢察官馬吉諾（Matthew Mangino）說，川普肯定早就安排好其資產，破產只是生意決策，不管付出多少成本，他只要今年再選上總統，「就都能賺回來」，而他公然藐視法院與司法程序，這很危險。

房地產大亨出身的川普淨資產究竟多少迄今未曾公布。美國富比世雜誌估計，其淨資產約廿六億美元（台幣八二一億元）。

川普涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，前年曾被紐約州檢察長詹樂霞以金融詐欺民事罪名起訴，紐約州高等法院法官恩格隆去年九月做出部分裁決，認定川普與其川普集團高層主管犯下金融詐騙。川普賠償金將在後續庭審決定。

佛羅里達州史戴森大學法學院副教授托雷斯–史拜里希表示，金融詐欺民事起訴與卡洛爾官司彷彿兩記連環重拳，可能造成川普破產，但他在今年宣告破產的機會則不高。