聽新聞
test
0:00 / 0:00

敗訴賠償恐使川普破產？「他選上就能賺回來」

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

作家卡洛爾對美國前總統川普提告誹謗並求償逾千萬美元，法院廿六日裁定川普必須賠償逾八千萬美元。他還面臨紐約州金融詐欺民事訴訟，美國新聞周刊引述法律專家報導，賠償恐使川普因此破產。川普前私人律師、紐約前市長朱利安尼就是最好例子。

朱利安尼被控誹謗，敗訴後面臨一億四八○○萬美元（約台幣四十六點七億元）賠償，去年十二月即宣告破產。據曾任美國司法部律師的羅西（Gene Rossi）估計，川普面臨數千萬美元賠償金，卡洛爾求償可能逼川普走上破產一途。

但美國賓夕法尼亞州勞倫斯郡地區前檢察官馬吉諾（Matthew Mangino）說，川普肯定早就安排好其資產，破產只是生意決策，不管付出多少成本，他只要今年再選上總統，「就都能賺回來」，而他公然藐視法院與司法程序，這很危險。

房地產大亨出身的川普淨資產究竟多少迄今未曾公布。美國富比世雜誌估計，其淨資產約廿六億美元（台幣八二一億元）。

川普涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，前年曾被紐約州檢察長詹樂霞以金融詐欺民事罪名起訴，紐約州高等法院法官恩格隆去年九月做出部分裁決，認定川普與其川普集團高層主管犯下金融詐騙。川普賠償金將在後續庭審決定。

佛羅里達州史戴森大學法學院副教授托雷斯–史拜里希表示，金融詐欺民事起訴與卡洛爾官司彷彿兩記連環重拳，可能造成川普破產，但他在今年宣告破產的機會則不高。

川普 破產

延伸閱讀

砸大錢都擋不住！川普支持度勢不可擋 海利競選花費高了1倍仍落敗

誹謗女作家判賠26億元…外媒還原庭審過程 川普小聲嘀咕講這句

不甩川普威脅「捐給她就列黑名單」 海理1天募得120萬美元

川普停止擴建佛州高球場 「地役權捐贈」有望減稅逾3億

相關新聞

川普再敗 誹謗案判賠女作家26億

控告前總統川普性侵勝訴的美國專欄女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）再告前總統川普誹謗案，由七位男性，兩位女性...

敗訴賠償恐使川普破產？「他選上就能賺回來」

作家卡洛爾對美國前總統川普提告誹謗並求償逾千萬美元，法院廿六日裁定川普必須賠償逾八千萬美元。他還面臨紐約州金融詐欺民事訴...

電腦時代手寫式微 加州小學恢復書寫體教學

在電腦時代，人們越來越不需要手寫，但從今年開始，美國加州的國小學生必須學習書寫體，在螢幕上學會書寫的這一代孩童將重拾老派...

砸大錢都擋不住！川普支持度勢不可擋 海利競選花費高了1倍仍落敗

為了阻止川普重返白宮，從華爾街到矽谷，富有的捐款人已砸下數千萬美元力挺角逐共和黨總統初選的前美國駐聯合國大使海利，但這位...

劍指大陸？美國擬要求雲端運算業者了解客戶背景

美國商務部長雷蒙多26日說，拜登政府正研擬一項提案，要求美國的雲端業者了解客戶背景，判定外國實體是否藉由使用美國的資料中...

誹謗女作家判賠26億元…外媒還原庭審過程 川普小聲嘀咕講這句

周五（26日），陪審團判決美國前總統川普因誹謗女作家卡洛爾（E. Jean Carroll），須向對方支付8330萬美元（約新台幣26億元）的賠償金。賠償金包括1830萬美元（約新台幣5.7億元）的名譽損害賠償金，以及6500萬美元（約新台幣20億元）的懲罰性賠償金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。