險勝！德桑提斯得票破2成奪第二 曾拋發槍衛台的拉馬斯瓦米宣布退選

華盛頓郵報報導，美國共和黨全國首場總統初選15日在愛荷華州登場，前總統川普（Donald Trump）以51%得票率輕鬆獲勝，至於佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）則以21.3%拿下第二名，險勝前聯合國大使海理的19.1%得票率。

報導指出，德桑提斯在愛荷華投入大量競選資源，可說是將提名資格的希望都壓在初選首站。目前尚不清楚這對23日新罕布夏州第二站初選帶來多少動力。

另外，紐約時報報導，同為共和黨提名候選人的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在愛荷華初選中僅取得7.7得票率，位列第四，他稍早宣布退選，「我們今晚沒有達到期盼的驚喜」，並表達支持川普角逐總統大位。

38歲拉馬斯瓦米是企業家兼政治新秀，過去以大膽政見短暫引起轟動，比如先前曾發下豪語發放步槍給台灣每個家庭，以此抵抗中國侵略。