快訊

空服員指引「10人一組、冷靜！」 日航乘客憶死裡逃生：一出錯就結果不同

起飛降落時別睡！機師女兒發文提醒 父親叮嚀「搭機必做3件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐約跨年驚傳致命車禍！男滿載油罐開車撞人群 致3死9傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國紐約州羅徹斯特（Rochester）一場跨年活動發生致命車禍，一輛裝滿爆裂物的汽車衝撞人群並引發爆炸，造成至少2死9傷。美聯社
美國紐約州羅徹斯特（Rochester）一場跨年活動發生致命車禍，一輛裝滿爆裂物的汽車衝撞人群並引發爆炸，造成至少2死9傷。美聯社

美國紐約州羅徹斯特（Rochester）一場跨年活動發生致命車禍，一輛裝滿爆裂物的汽車衝撞人群並引發爆炸，嫌犯送醫後不治，另外造成至少2死9傷，當局尚未發現這起事件與恐怖攻擊有關。

CNN等媒體報導，事發於當地時間1日凌晨12時50分，紐約羅徹斯特跨年音樂會剛結束，人群準備散場時，一輛福特休旅車突然衝向人群，結果撞上一輛停放在路邊的三菱休旅車，當場引發爆炸，造成三菱休旅車後座一對夫婦當場身亡，另有至少9人被爆炸波及受傷。

執法部門消息人士指出，35歲犯嫌艾弗利（Michael Avery）已身亡，他在羅徹斯特機場租了一輛車後開往案發地點。消防人員在艾弗利的車內發現多罐裝滿的汽油罐。

據了解，艾弗利犯案後因傷勢太重緊急送醫仍告不治，警方在其入住的旅館內找到遺書和日記，初判這是一起預謀犯罪。

羅徹斯特警察局局長表示，截至2日上午，尚未發現任何證據表明犯嫌在這起事件中存在「政治或社會偏見」，也沒有發現與國際或國內恐怖主義有任何關係。

儘管如此，執法部門消息人士透露，國內恐怖主義仍被視為此案的可能動機。

35歲嫌犯艾弗利已身亡，警方在其入住的旅館內找到遺書和日記，初判這是一起預謀犯罪。美聯社
35歲嫌犯艾弗利已身亡，警方在其入住的旅館內找到遺書和日記，初判這是一起預謀犯罪。美聯社

爆炸 休旅車 恐怖主義 恐怖攻擊

延伸閱讀

酒醉跌倒好心攙扶反遭毆打 跨年夜店酒客爆肢體衝突

安心亞跨年夜辣露屁股蛋 嗨登新竹場收視冠軍

深怕民眾聚集？陸多地2024跨年「倒數前喊卡」 網：總感覺有問題

警犬跨年趕場！現學現賣雙腳站立擠車廂 「小手收不知擺哪」萌翻網友

相關新聞

費城中國城存亡保衛戰 當地華裔為何不想要費城人、76人隊蓋球場？

美國各大城的中國城不斷受到新開發計畫的壓縮，費城與西雅圖的中國城已被列入全美11個瀕臨危險的歷史地區。捍衛費城中國城人士在2000年成功阻止美國職棒大聯盟「費城人隊」（the Philadelphia Phillies）在中國城附近蓋棒球場，10年後再抗議建賭場，現在美國職籃NBA的「費城76人隊」（the Philadelphia 76ers）又要在緊鄰中國城的地方建籃球館，費城的中國城保衛戰這次還能成功嗎？

紐約跨年驚傳致命車禍！男滿載油罐開車撞人群 致3死9傷

美國紐約州羅徹斯特（Rochester）一場跨年活動發生致命車禍，一輛裝滿爆裂物的汽車衝撞人群並引發爆炸，嫌犯送醫後不治...

加州新法要求 大商場要設「中性」玩具區

加州新法規定，2024年起加州主要零售商在店內必須設置中性玩具區。該法律適用於超過500名員工的大型零售商。

洛杉磯惡夜大火吞噬民宅 華人3死2傷

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia），1月2日凌晨發生致命火災，一幢居民房被大火吞噬，目前已知3人死亡，其餘...

身陷反猶爭議、論文抄襲醜聞 哈佛大學校長蓋伊辭職

根據「哈佛深紅報」(The Harvard Crismon)報導，哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)將於今日下...

禁止川普參加初選 緬因州務卿遭威脅

福斯新聞網(Fox News)報導，上月28日下令不讓川普登上緬因州初選選票的州務卿貝洛斯(Shenna Bellows...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。