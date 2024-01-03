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紐約跨年驚傳致命車禍！男滿載油罐開車撞人群 致3死9傷
美國紐約州羅徹斯特（Rochester）一場跨年活動發生致命車禍，一輛裝滿爆裂物的汽車衝撞人群並引發爆炸，嫌犯送醫後不治，另外造成至少2死9傷，當局尚未發現這起事件與恐怖攻擊有關。
CNN等媒體報導，事發於當地時間1日凌晨12時50分，紐約羅徹斯特跨年音樂會剛結束，人群準備散場時，一輛福特休旅車突然衝向人群，結果撞上一輛停放在路邊的三菱休旅車，當場引發爆炸，造成三菱休旅車後座一對夫婦當場身亡，另有至少9人被爆炸波及受傷。
執法部門消息人士指出，35歲犯嫌艾弗利（Michael Avery）已身亡，他在羅徹斯特機場租了一輛車後開往案發地點。消防人員在艾弗利的車內發現多罐裝滿的汽油罐。
據了解，艾弗利犯案後因傷勢太重緊急送醫仍告不治，警方在其入住的旅館內找到遺書和日記，初判這是一起預謀犯罪。
羅徹斯特警察局局長表示，截至2日上午，尚未發現任何證據表明犯嫌在這起事件中存在「政治或社會偏見」，也沒有發現與國際或國內恐怖主義有任何關係。
儘管如此，執法部門消息人士透露，國內恐怖主義仍被視為此案的可能動機。
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