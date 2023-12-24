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平安夜前不平安…美佛州商場傳槍響「釀1死1傷」 非裔槍手在逃中

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國佛州中部奧卡拉市帕克商場23日下午驚傳槍擊事件，一名成年男子身中數槍死亡、一名女性腿部中彈，非裔槍手在逃中。奧卡拉警方出面說明最新案情。美聯社
美國佛州中部奧卡拉市帕克商場23日下午驚傳槍擊事件，一名成年男子身中數槍死亡、一名女性腿部中彈，非裔槍手在逃中。奧卡拉警方出面說明最新案情。美聯社

美聯社報導，平安夜前夕不平安，美國佛州中部奧卡拉市（Ocala）帕克商場（Paddock Mall）23日下午驚傳槍擊事件，一名成年男子身中數槍死亡、一名女性腿部中彈，槍手拋棄作案槍枝後逃逸現場。

奧卡拉警局接獲報案表示商場出現無差別改擊的「活躍槍手」，旋即出動大批警力於3點40分左右抵達現場。不過警方「到場後發現並非活躍槍手」，並表示死者顯然是槍手「目標」，將事件定調為「針對性」暴力事件。

商場另有其他幾名顧客受傷，其中一人胸部疼痛，另一人稱手臂骨折。

警方正在追捕槍手，據描述是一名非裔男子，身穿黑衣、黑褲且配戴黑色口罩

事發後商場緊急疏善顧客並關閉，目前已重啟停車場供取車，不過商場維持停止營業。

18歲目擊民眾威廉斯透露，當時聽到一聲槍響後，停頓了一下，接著又響起三聲槍響。所幸商場員工臨危不亂，緊急打開儲物區，指示所有顧客逃跑。

口罩 美國 槍枝 槍擊

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