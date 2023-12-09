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美內華達大學槍案3死1傷 台教授罹難

聯合報／ 記者張文馨、編譯陳韻涵陳曉慈／綜合報導
警方在獲報後前往內華達大學校園圍捕槍手，並助師生疏散。（路透）
警方在獲報後前往內華達大學校園圍捕槍手，並助師生疏散。（路透）

美國拉斯維加斯內華達大學（ＵＮＬＶ）六日中午十一點半左右（台灣時間七日凌晨三點半）發生三死一傷校園槍擊案，槍手已遭警方擊斃。三名罹難者中，其一是來自台灣、在該校任職廿二年的商學院教授張家禎。

校方七日公布，死傷者俱為教職員，沒有學生。路透等外媒七日報導，警方證實凶嫌為現年六十七歲的學者波里托，他曾於東卡羅來納大學（ＥＣＵ）任教，近期向ＵＮＬＶ等內華達州數間高等教育機構求職，卻屢碰壁。警方表示，槍手犯案動機仍待查明，但其攻擊目標似乎不含學生。

拉斯維加斯都會警察局長麥克馬希爾說，槍手犯案前曾向全美多位大學教職員寄出廿二封信件，警方已設法在信件寄達前加以攔截，並在至少一封信內發現不明白色粉末。警方還取得一份槍手列出的ＵＮＬＶ及ＥＣＵ教職人員名單，但此次罹難者皆不在名單上。

根據ＵＮＬＶ網站，張家禎一九八一年於台灣海洋大學取得學士，後於匹茲堡大學取得資訊管理博士，曾在輔仁大學擔任兼任講師，二○○一年加入ＵＮＬＶ，現為企管系教授。外媒引述驗屍官辦公室報導，張因頭部中槍喪命。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所教授龔國慶，與張是當年就讀海大海洋系的同班同學，表示發生這樣的事讓人不捨、難過及震驚。有同學看到新聞報導出現張家禎遇害的照片時驚呼，那不是我們班同學嗎？

我外交部八日表示，駐舊金山辦事處已請校方向家屬轉達哀悼關懷，也將視家屬意願提供必要協助。

拉斯維加斯 海洋大學 舊金山

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