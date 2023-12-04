美參聯會主席：應擔心陸侵台可能性

甫於九月廿九日就任的美國參謀首長聯席會議主席布朗在加州錫米谷受訪時表示，美國人應該擔心中國大陸侵台的可能性。

美國福斯新聞二日報導，布朗一日在雷根國防論壇接受福斯週日新聞主播布瑞姆訪問。布瑞姆問道，據十月廿七日至十一月五日所做的雷根國防調查，多達七成三的美國成人受訪者回答，他們擔心中國侵台。但你十一月曾在東京說，「我的確認為習近平不是真想動武奪台」，「他會試圖用其他方法達成目的」，軍隊要搶灘登陸並非易事。

美國參謀首長聯席會議主席布朗上將。資料照片。路透 布朗答道，「就看看（二○一九年）香港發生過的情況吧，甚至中國當前正在做的一些事，施壓台灣和印太國家，不管在經濟或有點在軍事上，至今都能看到持續施壓，以削弱台灣或其他國家」，「我要說的第一件事是，我們全都應該擔心它會不會發生。（這也是）嚇阻為何如此重要的部分原因，這樣衝突才不會發生」。

布朗提醒，美國必須注意中國正施加台灣的壓力，即使並非軍事的形式。英國金融時報十一月報導，他當時在東京也曾說，美國及其盟邦須留意習近平為加強施壓台灣採取的其他行動，不管在軍事、外交及經濟方面。

崔天凱質問美：願公開支持和平統一嗎

另一方面，中國大陸前駐美大使崔天凱近日在一場公開演講中指出，國家統一還是分裂，領土完整還是山河破碎，事關大陸十四億多人民和子孫後代能否享有和平的生活。他並質問美國：「若美方真在意和平，願不願意公開表明支持和平統一」？

澎湃新聞報導，二日，「讀懂中國」國際會議在廣州開幕，崔天凱發表演說談及台海問題，他質問美國，總是說在台灣問題上最關心的是和平解決，但對於中國人來說，國家統一還是分裂，領土完整還是山河破碎，事關十四億多人民和子孫後代能否享有和平的生活。

他強調，沒有統一，哪裡有持久的和平。如果美方真的在意和平，那中國的和平統一應是最理想，並且最符合邏輯的結果，「美方願不願意公開表明支持和平統一呢」？

他還說，美方總好像在躲閃迴避這樣的表態，是不情願看到中國統一？還是對和平有所保留？而美方經常提及台海局勢影響地區穩定，「中國統一了，就能從根本上消除台海局勢的不穩定性」。