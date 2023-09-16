杭特遭起訴 美現任總統子女首例

美國總統拜登次子杭特被控二○一八年買槍時謊稱自己沒使用毒品，聯邦檢察官兼司法部特檢魏斯十四日因此起訴杭特，淪為美國史上現任總統子女被起訴首例。共和黨美國聯邦眾議院議長麥卡錫十二日已宣布將對拜登發起彈劾調查，一連串情況使他明年尋求連任蒙上陰影。

五十三歲的杭特官司審理進度可能將與拜登競選連任時程重疊。共和黨聯邦眾議員已磨刀霍霍，欲拿杭特官司做為啟動彈劾調查拜登的依據之一，他們還聲稱拜登擔任美國前總統歐巴馬副手期間，曾藉由杭特的海外商業交易謀取財務好處。

杭特二○一八年在老家德拉瓦州買槍時，被發現資料登載不實。他填表勾選時供稱沒使用毒品或有毒癮，卻被檢方查出說謊。他曾公開坦承苦於酒精與毒品成癮，也在與買槍差不多的時間進出勒戒所。

杭特因購槍時在必填表格上謊稱自己未違法使用毒品，被控兩項罪名。做出相關不實陳述再使他面臨第三項指控，亦即他二○一八年十月非法持有槍枝十一天。這三項罪名全部有罪定讞最重可判處有期徒刑廿五年、併科七十五萬美元（約台幣二四○○萬元）罰款。但在美國，非暴力初犯很少因此入獄。

杭特面臨的新指控，並未提及任何違反美國稅法的行為。原本調查中有涉及稅務方面犯行，並計畫與杭特協商就二○一七、二○一八年兩項情節輕微的逃漏稅指控認罪緩刑，以免除吸毒買槍罪名。但相關認罪協商於七月庭訊時意外破裂。針對杭特的稅務調查仍進行中。魏斯已表明，若要起訴杭特涉及的稅務案件，將向華府或洛杉磯的加州中區聯邦地院提起。