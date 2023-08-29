教堂山北卡大學驚傳槍響！1名教職員遭射殺身亡 嫌犯一度在逃引恐慌
教堂山北卡羅來納大學28日驚傳槍響，1名教職員遭射殺身亡，槍手一度在逃，目前已被逮捕。
紐約時報報導，教堂山北卡羅來納大學（University of North Carolina at Chapel Hill）下午發生槍擊案，1名「持械危險份子」闖入考迪爾實驗室（Caudill Labs）槍殺1名教職員。校方緊急封校並發布就地避難指令，要求所有人員留在室內、緊閉門窗。
警方接獲通知立即出動，然而槍手一度在逃，引發校園及周邊社區恐慌，所幸經過90分鐘追緝總算將嫌犯逮捕。
目前警方正在進行調查，尚不清楚犯案動機，也未尋獲作案工具，且當局拒絕透露嫌犯姓名及和死者的關係。
校方亦沒有公布死者身分，僅表示正在通知家屬。
北卡大學甫於8月21日開學，槍擊案後，校方決議28日至29日停課。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言