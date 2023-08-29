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教堂山北卡大學驚傳槍響！1名教職員遭射殺身亡 嫌犯一度在逃引恐慌

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
教堂山北卡羅來納大學28日驚傳槍響，1名教職員遭射殺身亡，槍手一度在逃引起恐慌，所幸目前已被逮捕。美聯社
教堂山北卡羅來納大學28日驚傳槍響，1名教職員遭射殺身亡，槍手一度在逃引起恐慌，所幸目前已被逮捕。美聯社

教堂山北卡羅來納大學28日驚傳槍響，1名教職員遭射殺身亡，槍手一度在逃，目前已被逮捕。

紐約時報報導，教堂山北卡羅來納大學（University of North Carolina at Chapel Hill）下午發生槍擊案，1名「持械危險份子」闖入考迪爾實驗室（Caudill Labs）槍殺1名教職員。校方緊急封校並發布就地避難指令，要求所有人員留在室內、緊閉門窗。

警方接獲通知立即出動，然而槍手一度在逃，引發校園及周邊社區恐慌，所幸經過90分鐘追緝總算將嫌犯逮捕。

目前警方正在進行調查，尚不清楚犯案動機，也未尋獲作案工具，且當局拒絕透露嫌犯姓名及和死者的關係。

校方亦沒有公布死者身分，僅表示正在通知家屬。

北卡大學甫於8月21日開學，槍擊案後，校方決議28日至29日停課

教堂 槍擊 紐約時報 停課

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