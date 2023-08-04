美國債信評還有得降 除非「這2大錯」知過能改

信評機構惠譽（Fitch）最近摘除美國AAA頂級債信評等，引起軒然大波。但事實上，美國財政赤字問題由來已久，如果延續過去30年走的荒謬路線，美債信評將面臨更多降級。

MarketWatch報導，美債信評遭降的根本原因有二：1.民主黨這方支出揮霍無度；2.共和黨這方減稅成癮，讓富人幾乎沒繳到什麼稅。

美國政治兩極化如此強烈，以至於幾乎可確定一件事：所有保守派人士把惠譽降評歸咎於自由派，所有自由派人士則歸咎於保守派。但事實上，這種不問是非、反射性的部落主義（tribalism）心態，才是一切的罪魁禍首。

MarketWatch專欄作家阿倫茲回頭翻查過去數十年的資料，想了解美國財政赤字是在共和黨籍總統主政下較高，還是民主黨籍總統當家下較高。儘管國會在這方面掌握較大的權力，但仍是個有用的出發點，尤其因為截至目前的兩次美債信評降級，都發生在民主黨籍總統任內（2011年8月標普降評發生在歐巴馬總統任內）。

頗令他意外的是，根據白宮數據和通膨調整的「恆定」美元匯率粗估，自雷根時代以降，在共和黨籍總統主政下，美國財政赤字比民主黨籍總統主政時平均高出大約30%。

不過，有兩點附帶說明。一，這些數字尚不包含拜登政府接下來的兩份預算，連拜登政府的預算管理局（OMB）也預料會出現龐大赤字；二，「共和黨」這方的數字涵蓋新冠肺炎疫情期間巨大的赤字，而這些赤字是兩黨議定政策所產生的結果。如果考量這兩個事實，民主黨主政下的赤字，平均而言，比共和黨主政時期大約高出25%。

既然聯邦支出以實質（經通膨調整）美元匯率計已擴增超過100%，期間卻只增稅40%左右，財政赤字和國債扶搖直上，一點也不令人意外。

此外，美國富人坐擁龐大的資本可輕鬆度日，不像中產階級仰賴死薪水收入糊口。因此，這些富人們幾乎沒繳什麼稅金，即使有也不多。政府數據顯示，美國所有家庭的總財富約140兆美元，其中約31%（約43兆美元）掌握在金字塔頂1%的家庭手中；約13%（或18兆美元）更掌握在金字塔頂尖0.1%的家庭（約13萬戶）之手。

富者恆富沒什麼不對，但直到這些有錢人的資本被直接課稅，否則日後美債信評還有得降。