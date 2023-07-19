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機艙內飆逾40度偏不開冷氣！嬰兒尖叫 多名乘客、空服員昏倒

聯合新聞網／ 綜合報導
達美航空一架從拉斯維加斯飛往亞特蘭大的班機，因故返回登機口，機艙內卻沒開空調讓溫度飆至攝氏43.8度，導致多名乘客與空服員熱昏。示意圖，非新聞事件班機。路透社
達美航空一架從拉斯維加斯飛往亞特蘭大的班機，因故返回登機口，機艙內卻沒開空調讓溫度飆至攝氏43.8度，導致多名乘客與空服員熱昏。示意圖，非新聞事件班機。路透社

熱浪襲擊美國西部，加州沙漠地區高溫甚至飆至攝氏53.3度，不僅日常生活受影響，連搭飛機都因此出事。達美航空一架從拉斯維加斯飛往亞特蘭大的班機，等待起飛時竟沒有開冷氣，導致艙內溫度飆逾攝氏43度，害多名乘客、空服員熱昏被抬下飛機，班機也因此延誤。

綜合外電報導，原訂美國時間周一（17日），從拉斯維加斯的哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）飛往亞特蘭大的達美航空班機，當班機正在跑道排隊準備起飛，機長卻突然宣告因為多重緊急狀況（multiple emergencies）必須返回登機口，但此時機艙內並沒有開啟空調，導致後續的災難狀況。

因為沒有開冷氣，乘客與機組人員被迫待在高達攝氏43.8度的艙內近3小時，根據搭上該班機的福斯新聞製作人加爾文（Krista Garvin）描述，空服員拿著氧氣瓶在機艙走道來回奔走，替身體不適的乘客戴上氧氣罩，嬰兒也因為酷暑不斷哭鬧。

加爾文回憶，至少有5名乘客被抬下飛機，甚至還有一名空服員也因難耐高溫被扛上擔架，對於這次插曲，她更形容為瘋狂的經歷。

最後，因機組人員病倒，這架班機改為周二上午7點起飛，但乘客當日又發現該航班遭取消。對此，哈里瑞德國際機場人員表示不知道這起事故，而達美航空則向乘客道歉，並表示正在調查這起艙內高溫意外。

冷氣 空服員 美國 拉斯維加斯

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