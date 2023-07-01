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霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
蚜蟲資料照片。近期美國紐約街頭傳有蚜蟲成群，造成民眾困擾。美聯社
蚜蟲資料照片。近期美國紐約街頭傳有蚜蟲成群，造成民眾困擾。美聯社

美國紐約市因為加拿大野火引來霾害空氣品質受影響，不料禍不單行，近日不少紐約網友更在社群網站上抱怨，街頭出現許多成群的小飛蟲。專家指出，該類昆蟲應屬於蚜蟲（aphids），估計數日或一周內就會散去。

美國國家廣播公司（NBC）報導，一名紐約民眾培瑞茲（Martine Perez）稱，本來希望避開蟲隻，但「其中一隻飛進我的鼻子，這很不舒服」。網友也哀號：「誰可以解釋現在紐約市這些蟲／蚋是怎麼回事？」、「接下來又有什麼？」。

紐約市健康與心理衛生局的發言人澄清，儘管蟲隻可能惱人，但不至於危害公共健康，「我們正在調查這些蟲隻，並會分享一切重要公共衛生資訊。」

有關飛蟲為何，美聯社引述紐約市立大學昆蟲學家羅曼（David Lohman）表示，根據社群媒體上的影片與相片，推論應為有翅膀的蚜蟲。蚜蟲在全美皆常見，體積小、身型似西洋梨，顏色有綠、紅、黃或黑等多種。

羅曼表示，近日蚜蟲成群出沒似為反常現象，因為該蟲通常在夏季後才會在紐約市現蹤，推想可能是因為冬季氣溫偏暖，讓蟲隻的生物時鐘失準。專家認為，數日至一周內蟲群應該就會散去。

而除了蟲隻擾人，紐約近期也因加拿大野火帶來空汙，空氣品質不佳。在6月30日，紐約的空氣品質指標（AQI）超過150。若達200，當地政府將會寄發簡訊示警，呼籲避免戶外活動。

紐約 空氣品質 衛生局 美國 霾害

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