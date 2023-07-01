杳無音信63天！NASA與火星直升機「創新號」恢復通訊了

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，火星直升機「創新號」（Ingenuity）在失去通訊2個多月後，目前已恢復通訊。

法新社報導，「創新號」是架迷你旋翼機，在2021年初隨火星探測車「毅力號」（Perseverance）登陸火星，順利通過最初的30天任務考驗，在5次測試飛行中證明其技術的可行性。

自此，「創新號」展開了數十次任務，作為空中偵察機協助裝有輪子的旅伴「毅力號」探測車，尋找數十億年前古老微生物的跡象，當年的火星比現在潮濕溫暖得多。

「創新號」的第52次飛行於4月26日展開，在歷經2分鐘、距離363公尺的飛行降至火星表面後，與NASA位於加州的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory,JPL）任務控制中心失去聯繫。

當時失去通訊是可預期的情況，因為有一座丘陵在「創新號」與「毅力號」之間，而後者是前者與地球之間的中繼站。

然而，NASA今天表示，已與「創新號」恢復通訊。噴射推進實驗室的「創新號」團隊負責人安德森（Joshua Anderson）告訴法新社：「這是迄今為止，我們在任務期間與『創新號』失去聯繫最久的一次。」

安德森指出：「『創新號』被設計成能在發生這種通訊問題時自行運作，但我們最終與它恢復通訊時仍感到如釋重負。」

截至目前為止的資料顯示，「創新號」仍狀態完好。若進一步檢查也正常，「創新號」將準備好進行下一次飛行，也就是向西探索「毅力號」團隊感興趣的岩石露頭（rocky outcrop）。

這不是「創新號」首次遇到通信中斷。這架直升機今年4月搜查一處古老河流三角洲時也曾失聯約6天，首席工程師布朗（Travis Brown）在一篇部落格文章中寫道，那是一段「令人感到痛苦的漫長時間」。