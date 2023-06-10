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北市鹹粥店槍案「3關鍵」指向情殺 警局長坐鎮緝凶

不滿被起訴！川普痛罵特別檢察官史密斯：精神錯亂的瘋子

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統川普。美聯社
美國前總統川普。美聯社

10日公布的未密封起訴書顯示，美國前總統川普遭聯邦檢察官指控在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所非法持有美國核子和國防機密文件，遭控37項罪名。美國福斯新聞網（Fox News）報導，起訴書公布後，川普在自己創建的社群平台「TRUTH Social」痛罵聯邦特別檢察官史密斯（Jack Smith）是「精神錯亂的瘋子」（deranged lunatic），還說他是「仇恨川普者」（Trump Hater）。

川普在應用程式TRUTH Social發表一張史密斯的照片，指控他是2013年美國國稅局（IRS）被披露主要針對右派政治團體加強審計爭議的幕後黑手。

川普還引用共和黨籍前維吉尼亞州州長麥克唐納（Robert McDonnell）貪腐案。史密斯當時成功讓麥克唐納被定罪，但美國最高法院推翻判決。川普寫道：「他在最高法院被一致判決敗訴。他的妻子是『仇恨川普者』，正如他也是一樣。一個精神錯亂的『精神失常人士』（psycho）不應涉入任何有關『正義』的案件。」

川普 美國 史密斯 檢察官

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