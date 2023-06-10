快訊

林智堅論文案和解收場！媒體人曝他求和內幕 自稱受害者喊「本來桃園是我的」

板橋私幼餵藥事件何時接獲？教育局：清查後確認是5月15日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

起訴書曝：川普曾把美國計畫攻擊「某國」的機密文件拿給賓客看

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
根據起訴書，美國前總統川普(右)在2021年7月把一份美國計畫攻擊「某國」的機密文件拿給他的賓客看。路透
根據起訴書，美國前總統川普(右)在2021年7月把一份美國計畫攻擊「某國」的機密文件拿給他的賓客看。路透

彭博資訊報導，美國前總統川普(Donald Trump)涉嫌私藏國家機密文件被控37項罪名，根據起訴書，川普在2021年7月把一份美國計畫攻擊「某國」的機密文件拿給他的賓客看。

根據起訴書，在位於新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普自家高爾夫球俱樂部的一次聚會上，川普把一份美國國防部計畫攻擊「某國」的機密文件拿給在座的一名出版商、一名作家和兩名川普幕僚看，這些人都未經過安全身家調查。

這名作家當時的反應是：「哇」。川普告訴他的賓客說，國防部和一名軍方高層官員為他準備這項攻擊計畫，他還說，他若還是總統，可以將這份文件解密。

他說，「身為總統，我可以將它解密，你們知道，現在我不能(解密)，它還是機密」。

由特別檢察官史密斯(Jack Smith)帶領的團隊以兩年時間收集證人和其他資料，找出川普卸任後帶走什麼政府文件，以及是否犯下任何刑事罪。

川普 國防部

延伸閱讀

【Daily Podcast】川普的機密文件案起訴／壽司郎事件求償6,700萬日圓／被遺忘的中國紅黃藍幼兒園事件

2次被起訴 川普2024仍可選總統 只因憲法未明訂

追討機密檔案 川普、檔案館交手多回

川普被控性侵案 律師辯「可能隔衣抓胸非強暴」要求降低賠償金額

相關新聞

起訴書曝：川普曾把美國計畫攻擊「某國」的機密文件拿給賓客看

彭博資訊報導，美國前總統川普(Donald Trump)涉嫌私藏國家機密文件被控37項罪名，根據起訴書，川普在2021年...

美聯社：布林肯18日訪中 習近平可能接見

美聯社及路透9日引述美國官員報導，美國國務卿布林肯下周將出訪中國大陸進行外交會談，預定18日在北京會晤中方高官，包括中國...

川普遭聯邦起訴 美前總統首例

美國前總統川普八日在自創社群平台「真實社群」宣布，已因涉嫌不當處理機密檔案遭起訴，十三日將在邁阿密出庭應訊。川普共遭到七...

防陸侵台 美議員籲擬定制裁

美國聯邦參議院外交委員會八日通過「保護台灣與國家韌性法案」，要求美國國務院、國防部、財政部等聯邦機構，就中共侵犯台灣擬定...

1歲寶寶家裡中槍 開槍的竟是6歲哥哥

美國密西根州日前發生一起幼童遭槍擊的意外，一名1歲男嬰在家遭槍擊，臉部和肩膀都中彈，所幸送醫後撿回一命。令人驚訝的是，開槍射擊的竟然是男嬰6歲的哥哥，也讓警方再次呼籲民眾一定要把槍收好。

想預覽「末日景象」？克魯曼：可瞧瞧紐約市橘黃霧霾

末日景象會是什麼樣呢？紐約時報專欄作家克魯曼從紐約住宅往窗外看，寫道：「這就是世界終結的樣子。不是一聲轟然巨響，全世界就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦