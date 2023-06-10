起訴書曝：川普曾把美國計畫攻擊「某國」的機密文件拿給賓客看

彭博資訊報導，美國前總統川普(Donald Trump)涉嫌私藏國家機密文件被控37項罪名，根據起訴書，川普在2021年7月把一份美國計畫攻擊「某國」的機密文件拿給他的賓客看。

根據起訴書，在位於新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普自家高爾夫球俱樂部的一次聚會上，川普把一份美國國防部計畫攻擊「某國」的機密文件拿給在座的一名出版商、一名作家和兩名川普幕僚看，這些人都未經過安全身家調查。

這名作家當時的反應是：「哇」。川普告訴他的賓客說，國防部和一名軍方高層官員為他準備這項攻擊計畫，他還說，他若還是總統，可以將這份文件解密。

他說，「身為總統，我可以將它解密，你們知道，現在我不能(解密)，它還是機密」。

由特別檢察官史密斯(Jack Smith)帶領的團隊以兩年時間收集證人和其他資料，找出川普卸任後帶走什麼政府文件，以及是否犯下任何刑事罪。