不當持機密文件案遭起訴 川普批箱子騙局

美國前總統川普卸任後被控將數百件機密文件扣留於佛州寓所，今天被依7項聯邦刑事罪名起訴。川普在社媒發文批拜登政府用「箱子騙局」起訴他。

包括紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報、CNBC等主流媒體今天都引述知情人士證實川普在不當處理機密文件案遭起訴的消息。川普本人也在他自己的Truth Social社媒平台連續貼文稱自己被起訴，還說13日將被傳喚到邁阿密的法院出庭。

紐時指出，川普是美國歷史上首位遭聯邦起訴的卸任總統；此前川普遭起訴豔星封口費案是紐約地方檢察官起訴的案件。

這起川普最新遭起訴的案件，目前美國司法部尚未公布起訴書。

紐時引述知情人士透露，川普遭起訴的罪名包括蓄意持有國防機密觸犯「間諜法」（Espionage Act）、發表不實陳述及串謀妨害司法公正等。

法新社報導，川普在自創社群平台Truth Social發文：「腐敗的拜登政府已通知我的律師說我被起訴了，似乎是因為箱子騙局（Boxes Hoax）。」

美國司法部目前尚未立即證實這項消息。

由司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命的特別檢察官史密斯（Jack Smith），過去一直在檢視川普離開白宮後，存放在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所的一批機密文件。

聯邦調查局（FBI）去年8月持搜索令赴海湖俱樂部帶走約1萬1000份文件；川普之前花了數月時間阻止當局取走這些文件。

川普一再否認有任何不當行為。