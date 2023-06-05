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女兒和孫女都在機上！侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報，而有關這架飛機的相關案情也陸續曝光。美聯社
美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報，而有關這架飛機的相關案情也陸續曝光。美聯社

美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報，而有關這架飛機的相關案情也陸續曝光。

紐約時報報導，這架塞斯納型（Cessna）的小飛機從田納西州起飛、飛往紐約市長島，但在靠近紐約地區時突然180度大轉彎，並在華盛頓特區領空直線前行。

在得知有飛機侵犯領空後，美國當局立即派出數架F-16戰鬥機攔截，北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command）在聲明中指出「美國軍方試圖與毫不知情的飛行員建立聯繫，直到這架塞斯納飛機最終在維吉尼亞州的喬治華盛頓國家森林（George Washington National Forest）附近墜毀」。

維吉尼亞州警方表示正在搜尋飛機殘骸及其乘客，至於機上人員的情況尚不清楚。

據悉，當事飛機是一架私人商務機，由總部位於佛羅里達州（Florida）的「Encore Motors of Melbourne」公司所有，媒體聯繫到經營這家公司、現年75歲的魯佩爾（John Rumpel），他表示自己的女兒、2歲孫女、孫女的保姆和飛行員等4人都在飛機上，並透露他們正要從北卡羅來納州返回紐約家中。

身為飛行員的魯佩爾對墜機情況所知甚少，但仍希望親人能在未受苦的狀態下離世，他表示「如果飛機無法增壓，他們都會沉沉睡去而且再也不會醒來」。魯佩爾還補充說「我認為他們還沒有找到殘骸，飛機以每分鐘20000英尺（約6.09公里）的速度下降，沒有人能在這種速度的墜毀中倖存」。

紐約時報 華盛頓 美國

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