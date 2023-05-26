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拜登下個圍堵中國大陸敏感技術的目標 傳瞄準國防產業

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國政治新聞網站Axios報導，美國拜登政府正在敲定一項行政命令，將限制美國對中國大陸國防產業的投資，預定夏季發布。

美國迄今對中國大陸目標明確的管制措施，主要針對半導體、人工智慧（AI）及量子運算等產業，這是首度針對國防產業，象徵拜登政府為了防範北京於特定科技領域取得軍事優勢，另闢蹊徑，但新規範向來都很複雜，華府也希望避免意外後果，也不想增添美國投資人面臨的不確定性。

知情官員透露，美國財政部投資安全助卿Paul Rosen等官員，已在蒐集智庫和投資機構的回饋意見，以校正調整這項行政命令。白宮發言人拒絕評論這項行政命令的確切發布時間。

相關對話也使各界揣測華府近期將宣布管制投資，但知情人士說，官員沒有在特定日期發布行政命令的壓力，反而是有正確擬定政策、以輕易理解且執行的壓力。路透日前報導，共和黨籍的聯邦眾議院金融服務委員會主席Patrick McHenry已致函財長葉倫，表達對這項行政命令效益的懷疑，並索取更多資訊。

拜登政府－特別是財政部－已持續說服歐洲和七大工業國集團（G7）盟友共同協調彼此的努力，這也拖延了美國發布這項行政命令的進度。

一名高階官員透露，本月的廣島G7峰會在國際層面已取得明顯進展，雖然G7國家行動的時間點或許不同，但方法都將針對對外投資，G7認同對外投資工具是所有必要工具的重要環節，終須共同採取行動。G7峰會的結論包括中國大陸的一些經濟行為構成全球經濟的風險，承諾降低來自中國大陸的風險。

美國 G7

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