台積電ADR連四日下跌 溢價5.8%
台積電ADR周三下跌0.3%，收在90.13美元，較台北交易溢價5.8%。費城半導體指數同日下跌1.7%。
美國股市周三收跌，白宮和共和黨代表提高美國債務上限的談判繼續拖延，尚未達成協議。
道瓊工業指數下跌255.59點，跌幅0.8%，收32,799.92點，連續四個交易日走低；標普500指數跌30.34點，跌幅0.7%，至4,115.24點；那斯達克綜合指數跌76.08點，跌幅0.6%，至12,484.16點。
台灣加權股價指數周三下跌28.71點，收在16,159.32點，台積電跌0.9%收在525.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 112.31 -0.82 108.50 3.51
中華電 CHT 125.22 -0.44 126.50 -1.02
台積電 TSM 555.40 -0.34 525.00 5.79
聯電 UMC 48.50 +0.25 49.15 -1.33
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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