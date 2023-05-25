台積電ADR連四日下跌 溢價5.8%

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會24日通過針對台灣的10項建議報告案，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，強化台灣防衛能力和美軍在區域的威嚇力量；主席蓋拉格表示，這些建議將納入下年度的國防授權法案（NDAA）。

2023-05-25 02:00