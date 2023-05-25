快訊

通緝至2057年 康友KY前董座黃文烈過境泰國落網

法國富豪怎麼挑女僕？最忌諱「長得太可愛的」

女兒在高中校門口遇公車超速闖紅燈被輾斃…母走不出悲傷 冰櫃擺客廳22天

台積電ADR連四日下跌 溢價5.8%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三下跌0.3%，收在90.13美元，較台北交易溢價5.8%。費城半導體指數同日下跌1.7%。

美國股市周三收跌，白宮和共和黨代表提高美國債務上限的談判繼續拖延，尚未達成協議。

道瓊工業指數下跌255.59點，跌幅0.8%，收32,799.92點，連續四個交易日走低；標普500指數跌30.34點，跌幅0.7%，至4,115.24點；那斯達克綜合指數跌76.08點，跌幅0.6%，至12,484.16點。

台灣加權股價指數周三下跌28.71點，收在16,159.32點，台積電跌0.9%收在525.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 112.31 -0.82 108.50 3.51

中華電 CHT 125.22 -0.44 126.50 -1.02

台積電 TSM 555.40 -0.34 525.00 5.79

聯電 UMC 48.50 +0.25 49.15 -1.33

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

延伸閱讀

日本產學合作開發7奈米以下節點晶片 擬委託台積電代工

台積電高層：歐洲設廠協商順利 新廠將專攻車用晶片

要護國神山不要「國護神山」！生技、6G誰是台灣新未來？

近2萬億日元！三星台積電英特爾接連公佈在日投資計劃

相關新聞

美中共特別委員會通過對台10項建議 將納入下年度NDAA

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會24日通過針對台灣的10項建議報告案，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，強化台灣防衛能力和美軍在區域的威嚇力量；主席蓋拉格表示，這些建議將納入下年度的國防授權法案（NDAA）。

保守派新寵兒德桑提斯成川普黨內勁敵 倡嚇阻中國犯台

美國佛羅里達州長德桑提斯今天宣布投入2024年總統大選，他以新版川普主義在共和黨聲譽鵲起，已成為美國保守勢力新寵兒。他希望...

川普最大對手 佛州州長宣布角逐美國總統大選

美國佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）今天接受億萬富豪馬斯克（Elon Musk）推特直播訪問，正式宣布角...

陸大使謝鋒抵美 國務院：歡迎

中國大陸派外交部副部長謝鋒出使美國，當地時間廿三日下午抵達紐約甘迺迪機場時說，當前雙邊關係遭遇嚴重困難，他會捍衛中方利益...

車上搜出納粹旗幟！19歲男駕貨車撞白宮旁護欄 遭控意圖行刺拜登被逮

美國警方今天表示，一名19歲男子昨晚開著U-HAUL搬運貨車衝撞白宮附近護欄，警方在車上搜出納粹旗幟，目前這名男子已被逮...

白宮制定國家AI戰略 要擴大投資AI研究並防弊

美國拜登政府尋求制定一項國家人工智慧（AI）戰略，除了要防範假訊息與勞工可能被取代等潛在問題，也將用聯邦資金支持AI研究...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦