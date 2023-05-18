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「淫魔」艾普斯坦受害者提訴訟！德意志銀行將支付7500萬美元和解金

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國淫媒富商艾普斯坦案件中代表受害者的律師指出：「德意志銀行」已同意支付7500萬美元（約新台幣23億）以了結去年在曼哈頓提起的訴訟。路透
美國淫媒富商艾普斯坦案件中代表受害者的律師指出：「德意志銀行」已同意支付7500萬美元（約新台幣23億）以了結去年在曼哈頓提起的訴訟。路透

美國淫媒富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案件中代表受害者的律師指出：「德意志銀行」（Deutsche Bank）已同意支付7500萬美元（約新台幣23億）以了結去年在曼哈頓提起的訴訟。

紐時報導，這項集體訴訟指控德意志銀行一再忽視艾普斯坦向眾多年輕女性付款的「可疑交易」以及其中發出的「危險信號」。

據悉，艾普斯坦和德意志銀行的關係始於2013年並一直持續到2018年底。

提起此案的代表律師博伊斯（David Boies）和愛德華茲（Brad Edwards）表示這筆7500萬美元的賠償金將分配給艾普斯坦案中超過125名受害者，並且在聯合聲明中指出「這項和解來自於2家律師事務所進行長達10年的調查，並追究艾普斯坦的金融銀行合作夥伴對在促進販運組織方面發揮作用」。

德意志銀行發言人瑞斗（Dylan Riddle）拒絕發表評論，但他在一份聲明中表示「銀行在糾正一些過去的問題方面取得相當大的進展」。

德意志銀行 律師 人瑞

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