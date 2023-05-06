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美最強高中生獲逾185間大學錄取！最後決定念「這間」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國路易斯安那州16歲高三生巴恩斯去年申請200所大學，結果被超過185所大學錄取並獲得超過1000萬美元（約新台幣3億元）獎學金，5日宣布決定往康乃爾大學就讀。美聯社
美國路易斯安那州16歲高三生巴恩斯去年申請200所大學，結果被超過185所大學錄取並獲得超過1000萬美元（約新台幣3億元）獎學金，5日宣布決定往康乃爾大學就讀。美聯社

美國路易斯安那州16歲高三生巴恩斯（Dennis Barnes）去年申請200所大學，結果被超過185所大學錄取並獲得超過1000萬美元（約新台幣3億元）獎學金。巴恩斯5日宣布，將前往康乃爾大學修讀電腦科學，投入軟體發展。

CNN報導，來自路易斯安那州新奧爾良的巴恩斯，在他就讀的新奧爾良國際高中舉行記者會，宣布決定入讀長春藤聯盟八大名校之一的康乃爾大學，同時穿上印有康乃爾大學校名的連帽運動衫。

巴恩斯表示，已決定就讀康乃爾大學，並計劃修讀電腦科學，投入軟體開發。他說，「今天對我跟我家人而言是興奮的一天，我期待在大學生涯加入康乃爾大學的工程學院。」

巴恩斯成績相當優異，GPA高達4.98，本月24日會提早兩年畢業。他上個月表示，他想攻讀電腦科學，然後進入法學院。他去年8月開始申請全國多間大學，最終獲得超過185間錄取、逾1010萬美元的獎學金，並稱原先無意打破金氏世界紀錄。

對此，康乃爾大學發聲明，恭賀巴恩斯及其他獲得錄取的學生，歡迎這批未來領袖加入校園。

美國 獎學金

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