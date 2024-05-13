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干擾演說並尾隨選舉車輛 日本政治團體「展翼黨」遭警搜查

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本4月舉辦眾議院東京都第15區補選期間，政治團體「展翼黨」的候選人等一再干擾其他陣營候選人的選舉活動有違反「公職選舉法」之嫌，位於東京都的事務所今天遭到警方搜查。示意圖／ingimage
日本4月舉辦眾議院東京都第15區補選期間，政治團體「展翼黨」的候選人等一再干擾其他陣營候選人的選舉活動有違反「公職選舉法」之嫌，位於東京都的事務所今天遭到警方搜查。示意圖／ingimage

日本4月舉辦眾議院東京都第15區補選期間，政治團體「展翼黨」的候選人等一再干擾其他陣營候選人的選舉活動有違反「公職選舉法」之嫌，位於東京都的事務所今天遭到警方搜查。

讀賣新聞報導，東京都警視廳今天上午以涉嫌觸犯「公職選舉法」中明定的「妨害選舉自由罪」，派員搜查「展翼黨」位於東京都千代田區的本部事務所以及位於東京都練馬區的事務所、「展翼黨」代表黑川敦彥位於埼玉縣的自宅。

該黨人員即便接獲警方根據相同法規警告後，仍持續出現妨害行為，警視廳判斷其惡質性相當高，決定展開強制搜查。

時事通信社報導，日本警方以妨害選舉自由之嫌，展開強制搜查的情況相當罕見。補選結束後，不只一個陣營已向警視廳報案。

搜查相關人士表示，疑似違反「公職選舉法」的3人分別為「展翼黨」代表黑川敦彥（45歲）、代表「展翼黨」角逐東京都第15區眾議員的前候選人根本良輔（29歲），以及1名39歲的男性競選人員。

這3人在4月16日的選舉公告日至4月28日的投開票日期間，於其他候選人的街頭演講會場長時間使用擴音機大聲喊叫，使聽眾難以聽到其他候選人的演說，或是開車尾隨其他陣營的選舉車輛，而這些舉動有妨害選舉自由之嫌。

日本「公職選舉法」第225條中的「妨害選舉自由罪」，禁止出現向候選人等施暴或是妨害候選人演說等行為，違者可被處4年以下有期徒刑或100萬日圓（約新台幣20萬元）以下罰金。

而警視廳在選戰期間的4月18日已通知黑川等3人到警察署，並警告他們的舉動有違反「公職選舉法」第225條的嫌疑，不過「展翼黨」之後仍持續出現相同的妨害行為。

黑川4月25日面對媒體時主張，「這是法律允許的言論、選舉、政治活動自由所採取的行動」，並透露今年7月的東京都知事選舉中，也有意採取同樣行為。

「展翼黨」在東京第15區眾議員補選選戰期間，拍攝妨害其他陣營候選人舉動的影片，並將這些影片上傳至社群媒體。警視廳初步研判，他們希望藉此博取外界關注，拉抬影片的觀看次數。

京都 日本 東京 議員

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