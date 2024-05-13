巴西逾萬隻動物從洪水中獲救 上傳網路尋飼主

巴西南部洪水成災，在南大河州首府快樂港（Porto Alegre）一家臨時動物收容所，不斷有志工與民眾抱著顫抖的狗兒、無家可歸喵喵哀叫的小貓咪送來這裡。

法新社報導，在被洪水淹沒的南大河州（RioGrande do Sul），有許多寵物和農場動物在沒有食物情況下於水中挨過好幾天。當地豪雨吞沒家園，街道變成河流，有140多人喪生。

根據州政府今天發布的最新數據，近幾天來，在災區已有1萬555隻動物獲救。

獲救的動物大多是狗，但也有貓、兔子、雞、豬和馬，牠們被注射鎮靜劑後送到這家位於快樂港的收容所。

每隻動物都經過檢查與拍照；牠們的照片被上傳到網路，以協助飼主可以找到牠們。

這些動物被餵食，有受傷的則接受治療，也有些被包裹著毯子保暖。

在另一段廣為流傳的影片中，可以看到一名男子與從洪水中獲救的4隻狗團聚，在船上喜極而泣。