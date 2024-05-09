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哪種行李箱用得久？資深空姐曝3類型NG：硬殼反而更易破損

聯合新聞網／ 綜合報導
愛蜜莉認為，在行李運輸時，硬殼行李箱更有可能會因擠壓而導致破損。此為硬殼行李箱示意圖，圖／Ingimage
愛蜜莉認為，在行李運輸時，硬殼行李箱更有可能會因擠壓而導致破損。此為硬殼行李箱示意圖，圖／Ingimage

擁有16年飛行經驗的法國航空空服員愛蜜莉·庫克-馬塔吉克斯（Emilie Cooke-Martageix），近日分享挑選最佳行李箱的法則，她認為包括硬殼、四輪及顏色為白色的行李箱，在耐用度和安全性上都會出現問題，在挑選行李箱時應避免購買這些款式；她並透露打包行李時切勿過度包裝，以折疊取代使用真空包，實際上能裝下更多物品。

英國《太陽報》報導，愛蜜莉認為，目前市面上的硬殼行李箱很受歡迎，但正因為其硬殼的設計，在行李運輸時成堆地疊放後，在壓力下更有可能會因擠壓而導致行李箱破損；相較之下，布面類的織物型行李箱，在耐用度上會是較佳選擇。

與一般人認知不同，愛蜜莉也不建議旅客購買擁有4輪的行李箱。她認為4輪行李箱相對於2輪較可能損壞，應避免使用這類的行李箱旅行。

在顏色的挑選上，愛蜜莉認為，使用鮮豔的顏色可以在行李運送過程中，更快發現自己的行李，且需避免使用白色，「因為它不會長時間保持這種顏色！」

在打包行李時，愛蜜莉也提醒，應將具有強烈氣味的物品以真空袋裝好，因為這可能會引起海關嗅探犬的注意。當然，包括冷肉、乳酪和新鮮食品通常是被禁止的。

此外，一般人認為使用真空包裝或許能裝下更多的衣物或其他物品，愛蜜莉則反駁，並提出研究數據指出，利用精巧的折疊方式反而能多裝幾件衣物。愛蜜莉提醒，隨身登機的行李也應避免過重情形，以避免在抬放到頭上的行李艙時傷到背部。

空姐認為布面及兩輪行李箱較為耐用。圖／Ingimage
空姐認為布面及兩輪行李箱較為耐用。圖／Ingimage

空姐 空服員 行李箱

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