印尼七旬雙胞胎姊妹辦學助貧童 獲周大觀基金會肯定

印尼一對75歲的雙胞胎姊妹在雅加達創立慈善學校，至今營運超過34年，提供上千名介於小學至高中的貧童受教機會，辦學精神深受周大觀文教基金會肯定，決定向這對雙胞胎姊妹頒發「全球熱愛生命獎章」。

印尼雅加達北區的住宅區有間慈善學校，數十名年齡在6至17歲的學生，依照程度在教室各角落學習。有小學生邊唱歌邊敲打傳統樂器，國高中生則盯著電腦螢幕寫報告，也有人在老師的指導下算數學習題。

不同於印尼其他公私立學校，這間免學費的慈善學校是由今年75歲的雙胞胎姐妹羅莎蒂（Sri Rossyati）和伊利雅寧希（Sri Irianingsih）共同在1990年創立，她們招收的學生都是因無戶籍或沒有身分證而無法上學的貧困孩童。

羅莎蒂告訴中央社，上個世紀90年代有許多小朋友流浪街頭，不僅無法上學，還總是處於挨餓情況。居住在雅加達精華區的她，曾看過小孩在垃圾桶內找食物吃，讓她很不捨。

家境相對優渥的羅莎蒂進而決定，和雙胞胎妹妹一起投入公益慈善並專注於教育領域，希望透過教育改變這些孩子的未來。

羅莎蒂指出，許多學生家長沒有正當工作，不得已偷竊或成為性工作者。對學校而言，最大的挑戰是在教育學生的同時，也得改變他們的父母，因此學校也提供家長技職課程，培養一技之長。

羅莎蒂說：「我們學校不只教育孩童，每週五也會邀請學生的父母到校學習技能。另外，我們也會提供（創業）資金。」

羅莎蒂的先生是一名婦科醫師，兩人育有4子，其中2人旅居美國和澳洲，另外2人跟隨父親的腳步成為醫師。

伊利雅寧希則擁有房地產公司，為了投入教育公益，她賣掉公司得到一大筆資金，才得以辦學。

人稱「雙胞胎媽媽」羅莎蒂和伊利雅寧希2000年時一度同時經營5所慈善學校，共容納多達3000名學生，之後隨著政府提供社會救濟及經濟改善，大部分學生能到公立學校就讀，因此她們的慈善學校學生人數大幅下降至約150人。

過去34年如一日，她們姐妹倆每天到校教導小朋友，另外也聘請志工老師負責外語、閱讀、數學等學術課程；學校同時也教導孩子一技之長，像是烹飪及插花等技能。

另外，學校也會免費提供制服、交通和食物。校方會邀請家長到學校煮飯給學生們吃，並讓學生帶食物回家。

羅莎蒂說，辦學主要經費來自姐妹倆的家庭收入，少部分則來自善心人士的捐款。

今年13歲的學生努爾（Nur）告訴中央社，她因為沒有出生證明及雅加達身分證，不能到公立學校唸書。她說：「在這裡我可以學打鼓和電腦，我很開心！」

另一名學生阿吉（Aji）則對「雙胞胎媽媽」表示感謝。原本住在市郊的他，因為母親過世而被迫搬到雅加達，他說：「在這裡我能學到印尼語、數學和畫畫。」

羅莎蒂告訴中央社，辦學的最大目的就是希望學生未來的生活能比他們的父母好。她相信，「若人民受到好的教育，國家就會變得強大；若人們勤奮工作、不懶惰，印尼就會變得更好」。

談及學生畢業後的成就，羅莎蒂感到驕傲，她開心地向中央社說，學生畢業後，有些人成為老師、軍人和警察，也有人擔任銷售人員等。

羅莎蒂和伊利雅寧希幾乎大半輩子都奉獻貧童教育，無私辦學的精神受到周大觀文教基金會的肯定，日前決定頒發「全球熱愛生命獎章」給她們。

周大觀文教基金會向中央社指出，為永續推動全球熱愛生命運動，基金會27年來已表揚全球79個國家，共459位「熱愛生命獎章」得主。他們將安排印尼雙胞胎姐妹赴台灣受獎，並參與關懷生命系列公益活動。