皮膚感染 巴西前總統波索納洛入院治療

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天說，他因皮膚感染疾病入院治療，目前還無法確定何時可以出院。

綜合法新社和路透社報導，波索納洛這名右派前領導人在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發文說：「我已住進瑪瑙斯（Manaus）的聖茱麗亞醫院（Santa Julia Hospital）。」

現年69歲的波索納洛說：「我罹患丹毒（erysipelas）。」並說：「要給每個人一個擁抱。」

丹毒是細菌性皮膚感染，可引起疼痛和發燒。

波索納洛週末在亞馬遜州（Amazonas）北部城市瑪瑙斯，為10月競選市長的自由黨（Liberal Party）候選人尼托（Alberto Neto）助選。

聖茱麗亞醫院在聲明中說，這位前總統「昨天（4日）上午因脫水和皮膚感染住院治療」。

聲明中說：「他在（競選）活動後回到醫院，目前仍然住院接受靜脈注射抗生素和補充水分。」

尼托在社群媒體貼出一張自己和躺在病房裡、微笑的波索納洛合照。

波索納洛近年來多次住院，最近一次是在去年9月，在2018年競選總統期間腹部被刺傷後，他還接受了幾次手術。