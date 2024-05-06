續命老弱浪浪 美籍台灣護理師跨海認養21隻秋田犬

美籍護理師李逸潔做2份工作，就為了一群帶傷又生病的高齡秋田犬。要保住跨海從台灣來的浪浪，李逸潔差點丟了婚姻。她不是不敗金剛，打算再養3隻就喊停，因為狗狗離世讓人太痛心。

「我一直很喜歡狗」，李逸潔淡淡地說。她收容流浪犬的心情，跟一般愛犬人士沒有不同，只是她人在太平洋彼端，一戶維吉尼亞州農舍。一次在台灣流浪狗社群上看到秋田犬待救，她心揪了一下，想起自己的第一隻秋田Momo。

台美的地理距離終究讓她猶豫，只隔著螢幕關注秋田犬有沒有好人家可去，看到有人收養，李逸潔鬆了口氣。

「2週後，這隻狗狗又被（社群）PO出來，狀況非常慘，全身皮膚沒有一處是好的，很多傷口，（狗）被退回的理由是，飼主精神有狀況這樣子」。李逸潔自責極了，早知道就拜託在台灣的媽媽去看一下。

這個「早知道」的坎在李逸潔內心發酵，2018年請友人帶一隻在墓園徘徊的秋田犬來美國後，隔年雲林非法寵物繁殖場曝光，讓她下定決心砸血本蹽落去跨海救援。

雲林繁殖場內多數犬貓因飼養環境髒亂，出現眼睛發炎及脫水現象，除了零星幼犬，200多隻犬貓都是繁殖用成犬、成貓，現場不少犬貓乳頭腫大，明顯生產多次。

李逸潔決定先救出3隻秋田犬，她搬到鄉下有大院子的農場，再透過友人、代辦及愛心「運犬大使」等無名英雄幫忙，陸陸續續空運流浪秋田犬回家。阿中、肉包、球球、米菇，高峰時期，李逸潔家裡一共有21隻。

先不提報關有多麻煩，COVID-19疫情期間的空運費由2000美元（約新台幣6.4萬元）飆升至1萬美元，她也要把南部一隻攻擊性強的秋田犬接回，擔心自己不出手，牠就只有安樂死的份。

秋田犬檢疫及搭機費用驚人，但對李逸潔來說，這是一次性支出，後續照護的醫療開銷才是肩上最重的負擔。

這批跨海而來的毛孩，多是沒人收養的年邁秋田犬，眼睛、骨頭及皮膚狀況不一，也有斷腿、癲癇或滲血的新家人年年加入，她桌上擺著很多罐保健食品及藥物，每天分批混著狗食餵，有時還必須跑一間間的獸醫把狗從鬼門關拉回，光是照核磁共振造影（MRI）和關節手術加起來就超過1萬美元。

「照顧浪浪真是無底洞」，李逸潔必須兼2份差在急診室及加護病房穿梭，一週上5天班，工時12小時。這份接近瘋狂的執著，她沒對在台灣的爸媽坦白，也讓韓國籍先生趙義賢（Uihyeon Cho）炸鍋，兩人吵到把分居協議給簽了。

但趙義賢現在能體會李逸潔的心情，跟她「排班」分4梯次遛秋田犬，靠得不是神蹟，而是李逸潔將近3年的溝通。她對先生說，所有費用都她扛，秋田犬不會成為拖油瓶。李逸潔理解跟整屋的秋田犬共處會大大影響生活品質，她仍拒絕放手。

「牠們都是我一手一手救出來的，隻隻都是生命，今天不幫，牠們恐怕很慘」。

她一次次自行開車到紐約機場接狗狗，先生也看在眼裡，最後打動先生的，或許是李逸潔的一句，自己沒有什麼遠大目標，「狗狗就是我的夢想」。

李逸潔家前的大草坪上，一群被拋棄的前任家犬奔馳跑跳，眼睛晶亮。在牠們面前，38歲的李逸潔是媽媽，最愛看秋田犬安心睡覺的樣子，初來乍到的高冷秋田犬放下戒心，變得憨憨親人，也是拚命的動力，但她要自己只能再收容3隻。即使再有狗狗走了，她也不會多救。

她回想第一隻秋田浪浪走得突然，第二隻因為腫瘤擴散，已經無法進食，精神也差，不忍心下只能安排安樂死。談到這裡，李逸潔整個記憶都是淚眼婆娑，「我覺得最難的是，就是牠們離開，那個心是很難的」。

從抵制到為眾秋田犬設立IG帳號及Youtube頻道留念，趙義賢每週3天通勤6小時往返家裡與辦公室顧狗。遇見李逸潔前，趙義賢養狗經驗值為零，見到家裡出現第一隻受傷秋田犬時，他嚇壞了，以為只有1隻養到底，或最多2隻，沒想到家中的秋田犬如聚寶盆增生到21隻。

「我不知道你結婚沒」，趙義賢問了記者。「婚後的日子不是只關乎自己一人，必須平衡彼此的生活，我知道她救狗的意圖是良善的，但是隨時間過去，太多事情要做，一堆錢要燒，彼此壓力都大，2個人還必須放棄旅行等規劃，再也沒有時間獨處，日子不太好過」。

直到了解跨海救援秋田犬是李逸潔的職志，趙義賢轉念，2個人雖然過得不算寬裕，且幫一群秋田犬洗澡可以很瘋狂，但倒也不是苦到像在戰區過活或世界末日。

近20分鐘的電話訪談中，趙義賢鮮少提到自己，更多的是對李逸潔的不捨。他說，李逸潔照顧病人的主業非常消耗體力，過去6年又要照料一隻隻老秋田犬，擔心有天體力吃不消垮了、健康亮紅燈，自己只能盡力而為。

如果要說救援秋田犬的亮點，趙義賢認為，雖然自身沒能給狗狗超級爽的生活，但至少提供棲身地點，以及可以奔跑的農田。

此外，秋田犬的宇宙沒有抱怨，不像人，永遠不快樂，總是不滿足，「因此實際上我也從秋田犬那裡學到了點東西」，責任一隻隻來了，就正面一點看待吧。